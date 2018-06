Tennissers ETV Volley 1 degraderen

Herlings troeft Cairoli af na clash in slotfase eerste manche GP Groot-Brittannië

16:14 Jeffrey Herlings heeft in de eerste manche van de MXGP op Matterley Basin concurrent Tony Cairoli afgetroefd. De Nederlander sloot in de slotfase aan bij de Italiaan en ging voorbij aan de negenvoudig wereldkampioen, hoewel over de actie nog zal worden nagepraat.