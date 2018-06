Tennissers 't Root slepen titel binnen: 'We moeten onszelf niet onderschatten'

Grote uitdaging

Door het kampioenschap promoveert ’t Root naar de tweede klasse. Volgens ’t Root-speelster Veerle Janssen wacht er in de tweede klasse een grote uitdaging voor haar team: ‘’Het zal zwaar worden in de tweede klasse. Ik denk dat we blij mogen zijn als we ons daar kunnen handhaven, alhoewel we onszelf ook niet moeten onderschatten. Met dit team moeten we in staat zijn om het de teams in de tweede klasse lastig te maken."