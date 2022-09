Tennistalent Benthe de Bresser imponeert met drie finales op Genneper Parken Trophy: ‘Wil de top-300 halen’

Het gros van de belangstellenden was nog afwezig, toen Benthe de Bresser al over de tennisbaan rende. Al om half elf ’s ochtends werkte ze op de hoofdbaan haar eerste wedstrijd van de dag af. Tegen de eigen verwachtingen in bereikte de Boxtelse drie finales op de Genneper Parken Trophy: van het enkel- en dubbelspel op het nationaal ranglijsttoernooi (NRT) en van het enkelspel in het open toernooi.

In de NRT-enkelfinale aasde De Bresser op punten voor de Nederlandse ranglijst. Tegenstander was de Bussumse Sarah Olff, debutant op de Genneper Parken Trophy. Olff was gretig en aanvallend, waardoor De Bresser vaak achter de baseline werd gedrukt. De eerste set ging verloren, maar met een 4-1 voorsprong in de tweede set leek een comeback in de maak. Toch bleek Olff uiteindelijk de langste adem te hebben: 5-7, 4-6.

Quote Ik wil hoger komen op de internatio­na­le ranglijst. Internatio­naal wil ik de top-300 halen Benthe de Bresser (17)

Wie De Bresser vooraf had verteld dat ze nog eens twee eindrondes zou spelen op haar favoriete toernooi, had een opgetrokken wenkbrauw als antwoord gekregen. Niet eerder stond ze op één toernooi in drie finales. En met een aanhoudende knieblessure begon De Bresser niet volledig fit aan het toernooi. ,,Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik zo ver zou komen.” Ook de andere finales gingen verloren, maar desondanks overheerste voldoening. ,,Ik heb een goed toernooi gehad.”

Buitenland

Het onverwachtse toernooiverloop illustreert de snelle ontwikkeling die De Bresser heeft doorgemaakt. Waar haar zusjes al vroeg met een racket bezig waren, begon De Bresser zich pas aan het einde van de basisschool serieus op de sport te focussen. Met een mogelijke achterstand maakte het regionaal talent van Amjoy al gauw korte metten: als 17-jarige staat de Boxtelse momenteel in de landelijke top-70 bij de damesenkel.

Nu staat De Bresser aan de vooravond van een belangrijke stap in haar carrière: nog vaker buitenlandse toernooien spelen. De doelstelling is duidelijk: ,,Ik wil hoger komen op de internationale ranglijst. Internationaal wil ik de top-300 halen.” Maar voor een 17-jarige is dat soms puzzelen. Of het nou Griekenland of Spanje betreft: het spelen van buitenlandse toernooien moet veelal afgestemd worden met teamgenoten, trainers of bekenden die ook afreizen. ,,Ik ben nog jong, dus ik ga niet in mijn eentje”, licht De Bresser toe. ,,Dus ik moet met mijn trainer gaan zitten en echt kijken: welke toernooien ga ik spelen?”

Mannenfinale

Bij de mannen werd de NRT-finale van het enkelspel gewonnen door Arthur van der Kooij. De 22-jarige outsider uit Bergschenhoek versloeg Quin Verstegen met 6-4, 6-2. Veldhovenaar Stijn de Haan reikte tot de halve finale.