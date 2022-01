Terug op het oude nest bij PSV: ‘Ik ga weer honkballen voor een kroket’

Nick Peels (26) en Chris Ge (31) genoten hun opleiding aan de honkbalacademie Bixie in Eindhoven. Beide spelers stootten na verloop van tijd door naar het eerste van PSV. Alles verliep goed, tot de club te maken kreeg met financiële tegenslag. PSV leek als een kaartenhuis in elkaar te storten. Veel spelers vertrokken. Zo ook Ge en Peels, die na hun PSV-jaren in de hoofdklasse actief waren. Peels kwam uit voor respectievelijk UVV en Twins. Ge speelde ook bij het Oosterhoutse Twins. En hij haalde vorig jaar met HCAW net niet de Holland Series.

,,Wel mijn beste jaar ooit”, aldus Ge. ,,Maar mijn mooiste seizoen was 2014-2015 bij Perth in Australië. Tussen kerst en oud en nieuw was het er vijftig graden. No worries, mate. Voor het eerst prof, ik kreeg elke maand een salaris. Ja, in Nederland verdien je ook wel wat. Een Bounty en een broodje kroket.”

Peels is werkzaam in de bedrijfshygiëne. Hij droomde ooit over een honkbalcarrière in Amerika. Dat kon-ie niet verwezenlijken. ,,Ik deed er alles aan om breder en zwaarder te worden. In Amerika heb je veel kracht nodig om te kunnen slagen. Maar ik bleef te licht. Elke dag krachttraining en de eiwitshakes kwamen m’n neusgaten uit. Dat kostte me ook nog eens klauwen met geld.”

Restaurant

Ge heeft het druk met zijn restaurant Indonesia in Son. ,,PSV speelt derde klasse, het vierde niveau in Nederland. Dat valt te doen, de druk is er minder. En ik woon aan de Leenderweg in Eindhoven. Een paar minuten rijden en je bent op het honkbalveld. Als ik een keer niet kan vanwege mijn werk, is dat geen probleem. We hebben er zin in. The boys are back in town.”

Peels haalde Amerika niet, maar hij heeft er vrede mee. ,,Ik heb negen jaar in de hoofdklasse gespeeld”, zegt hij. ,,En vijf jaar terug stond ik voor Oranje in het linksveld tijdens het World Port Tournament.” Zijn vader was regelmatig te vinden op het honkbalveld van PSV. Richard Peels kartte vroeger samen met de Eindhovense autocoureur Peter Kox, van wie dochter Stéphane de nieuwe F1-pitreporter van Viaplay is. ,,Ik lag zo ongeveer met haar in de box”, zegt Peels jr. ,,Peter en mijn vader waren goeie vrienden.” Junior is even stil. ,,Mijn vader overleed 4,5 jaar geleden”, zegt hij dan. ,,Dat had een grote impact. Op mijn moeder, mijn broer Boy en op mij. Pa was 52, hartinfarct. Plots, je kon niet eens afscheid nemen. Heb daarna veel steun gehad aan mijn opa. En aan mijn vriendin Manon. Zonder haar zou ik niet meer honkballen.”

Drie jaar geleden kreeg PSV een nieuw bestuur. Een schuld van 30.000 euro is volgens huidig voorzitter Sander Driessen weggewerkt. Sterker: de club zou momenteel dertig mille op de bank hebben staan. En er zijn plannen voor een nieuw clubhuis op sportpark De Heihoef. PSV is daarover in gesprek met de gemeente Eindhoven. ,,Aha”, zegt Ge. ,,Ze hebben geld zat? Dan kunnen ze gaan dokken. Nee, ik betaal netjes mijn contributie, en ik speel voor een kroket. De cirkel is rond.”