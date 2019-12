Terugval in herstel Feyenoord-materiaalman Carlo de Leeuw uit Dommelen

De operatie in het Radboud Medisch Centrum in Nijmegen nam ruim twaalf uur in beslag waarbij de kans op herstel door de artsen als goed werd beoordeeld. Een lange, zware periode van revalidatie volgde. Het leek met de 59-jarige De Leeuw allemaal goed te komen totdat er onlangs een onregelmatigheid in zijn nek werd ontdekt. De Leeuw meldt op zijn Facebookaccount: ,,Helaas weer wat in mijn nek ontdekt. Moet weer naar het ziekenhuis voor onderzoek en behandelplan.” Ondanks de tegenslagen blijft De Leeuw moed houden. ,,Ga er weer tegen vechten net als de vorige keer.”