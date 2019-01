‘Thuiswedstrijd’ Diving Cup goed begonnen voor Faatz

Vierhonderd starts in vier wedstrijddagen. Vanaf vandaag, 31 januari, tot en met zondag, 3 februari, strijden meer dan honderd deelnemers uit dertien landen om de medailles. Tijdens deze twintigste editie zijn er weer springers uit diverse landen actief. Ook Europees kampioene Celine van Duijn komt in actie.

De 21-jarige Faatz begon goed aan zijn zoveelste Diving Cup. De Eindhovenaar eindigde in de eerste volwassenenronde op de tweede plek. Sinds 2007 springt hij al mee en dit jaar is zijn derde editie bij de volwassenen. Vorig seizoen stond hij voor het eerst weer op de één- en driemeterplanken. Daarvoor sprong hij toren, maar door een kapotte schouder moest hij terug naar de planken. ,,Vorig jaar was weer de eerste keer. Het ging niet heel best en ik haalde ook net niet de finaleronde.” Het betekent voor hem veel om weer aanwezig te zijn. ,,Het is voor ons de eerste wedstrijd van het seizoen en in ons thuisbad natuurlijk. Mijn ouders komen ook kijken.”