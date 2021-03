Tijden boeiden Annie van de Kerkhof niet, ze wilde winnen: ‘Ik liep alles kapot en won altijd’

Vrouwen konden geen lange afstanden lopen, was lang de opvatting. De Helmondse Annie van de Kerkhof (68) bewees dat hardlopen niet alleen een sport voor mannen was. Zij maakte in de jaren 70 en 80 de omslagperiode mee. De 1500 meter werd in 1972 olympisch, de 5000 en 10.000 volgden pas in het volgende decennium. ,,Ik was er blij mee, dat paste als stayer in mijn straatje”, vertelt ze zittend op de bank in haar appartement in Brouwhuis.