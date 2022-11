Tim Verbaandert als verwacht de sterkste bij Witvencross

Die prikkel was opgelegd door vader en trainer Ton Verbaandert. Op gepaste afstand eindigde Casper van der Putten (Asterix) en Michael Beuwer (Eindhoven Atletiek) op de tweede en derde plaats.

Verbaandert kijkt naar het bredere plaatje, maar wilde graag in zijn eigen woonplaats lopen. Op de cross over 9.120 meter zette hij een tijd van 30.07 minuten neer. ,,Het is vooral leuk om hier in Veldhoven te lopen en aan een regionale cross mee te doen. Winnen is natuurlijk altijd leuk. Deze cross stond voor mij in het teken van de Warandeloop over twee weken in Tilburg. Dat is het kwalificatiemoment voor het EK cross van begin december in Turijn en dat is dit jaar nog mijn hoofddoel. Ik zit in mijn laatste jaar van de Onder 23-categorie en daar wil ik goed presteren.”

Trainingskamp in Font Romeu

,,We zijn net terug van een trainingskamp in Font Romeu in Zuid-Frankrijk”, vervolgt Verbaandert. ,,Daar hebben we met een grote groep op 1.700 meter hoogte kunnen trainen. Mijn broer Luuk was daar ook bij, maar helaas is hij geblesseerd geraakt. Anders had hij hier ook gelopen en hadden we samen voor een mooie 1-2 kunnen gaan.”

Verbaandert nam in het voorjaar deel aan het WK indooratletiek in Belgrado. ,,Mijn begin van het jaar was heel goed. Daarna heb ik een kleine blessure opgelopen, waardoor mijn zomer niet geweldig was, maar ik heb wel 13.28 op de 5.000 meter kunnen lopen en 3.38 op de 1.500 meter. Dat zijn nog steeds goede tijden, maar helaas heb ik het EK niet gehaald. Nu is de EK cross het doel, maar na de Warandeloop en het EK ga ik geen crossen meer doen. Dan gaat de focus op de trainingen en het EK indoor van maart in Istanbul.”

Quote De uiteinde­lij­ke droom is het halen van de Olympische Spelen. Voor 2024 zal dat op de 5.000 meter zijn Tim Verbaandert (22), winnaar Witvencross

Tim en Luuk Verbaandert trainen onder vader Ton bij Eindhoven Atletiek. ,,We lopen altijd in en rondom Veldhoven en bij Eindhoven Atletiek. De uiteindelijke droom is het halen van de Olympische Spelen. Voor 2024 zal dat op de 5.000 meter zijn, maar de focus ligt nu nog op zowel de 1.500 als de 5.000 meter om ook snelheid te behouden. Maar de 5.000 meter past beter bij mijn talent.”

Stap samen met vader Ton zetten

Trainen op Papendal ziet hij op dit moment niet zitten. ,,Ik wil die laatste stap samen met mijn vader zetten. Het gaat er vooral om dat de trainingsschema's op mij persoonlijk zijn geschreven. Bij mijn vader als trainer ligt de focus volledig op mij en mijn broertje. Op Papendal train je met een grotere groep en dan is dat niet het geval. Voor mij is deze aanpak idealer. Mijn vader heeft ook altijd gelopen en doet er van zijn kant ook alles aan om mij verder te helpen.”

Eefje Ottevanger was bij de Witvencross de snelste vrouw. Zij troefde Amber van Oort af. Op de korte cross ging de winst naar Daan van der Velden en Tims zusje Meike Verbaandert.