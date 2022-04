Timo de Wit en Maaike Roubos maken comeback van DSC compleet

De eerste wedstrijd eindigde dinsdag in eigen huis in 18-18. In Amsterdam was het zaterdagavond wederom spannend. Bij rust keek de ploeg van trainer Tjeerd Kooiman tegen een forse achterstand van 20-13 aan. DSC kwam echter ijzersterk terug en kreeg met nog twee seconden op de klok een stip mee. Timo de Wit bleef kalm en maakte uit die vrije worp 28-28. De uitblinker aan Eindhovense zijde was met 8 punten ook topscorer.

Dinsdag 5 april speelt DSC in de tweede ronde thuis tegen HKC, aanvang 20.30 uur. Het is dan een best of three met als inzet een plek in de hoofdklassefinale op 16 april. Duel twee is op zaterdag 9 april in Hardinxveld-Giessendam. Een eventuele beslissingswedstrijd is dan weer in Eindhoven op dinsdag 12 april. De andere halve finale gaat tussen Unitas/Perspectief en TOP Arnemuiden.