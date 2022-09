Timo de Wit toont Eindhovense clubliefde bij DSC

Korfbalclub DSC heeft zaterdag in de ereklasse zijn eerste veldwedstrijd van het seizoen verloren. LDODK uit Gorredijk was aan de Vijfkamplaan in Eindhoven te sterk: 14-18.

Timo de Wit korfbalt sinds zijn vierde. En hij heeft nooit voor een andere club dan DSC gespeeld. ,,Niet leuk, deze nederlaag”, zegt de 25-jarige gymdocent. ,,Maar verliezen van deze tegenstander zat erin. LDODK is een titelkandidaat. Dus we moeten reëel zijn. Ik ben zelfs redelijk tevreden. We stonden in de rust acht doelpunten achter. Komen we toch behoorlijk terug. Had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Zij gingen er niet meer vol in, maar toch. Zo’n tweede helft geeft vertrouwen. En dat vertrouwen proberen we mee te nemen naar de volgende pot.”

Overigens blijft het droog tijdens de wedstrijd. Dat was in de pot ervoor anders. Het tweede van DSC speelde terwijl de regen met bakken uit de hemel kwam.

Nóg intensere beleving

De veldcompetitie is minder belangrijk dan het zaalseizoen. Dat weet De Wit ook. ,,De zaal: grotere prijzen, meer publiek, beladenere wedstrijden, een nóg intensere beleving. Begrijp me goed, het is niet zo dat we er op het veld met de pet naar gooien. We willen iedere partij winnen. Dat lukt helaas niet.”

Quote In de voorberei­ding op dit seizoen wonnen we alle oefenpot­jes. Van goede ploegen Timo de Wit (25), korfballer DSC

DSC hoeft zich niet te schamen voor de nederlaag tegen LDODK (Leer door oefening de korfbalsport). Handhaving in de hoogste gemengde veldkorfbalklasse van Nederland is het doel. ,,En we hebben een goede kans om in de ereklasse te blijven”, zegt De Wit. ,,Waarom ik dat denk? In de voorbereiding op dit seizoen wonnen we alle oefenpotjes. Van goede ploegen.”

DSC komt later in het zaalseizoen uit in de Korfbal League 2. De club wil ook in de zaal promoveren naar het hoogste niveau. De Wit maakte dat al eens mee. ,,Ik was amper 18”, zegt de korfballer. ,,Speelden we voor een paar duizend toeschouwers om promotie naar de Korfbal League. Je vraagt me wat het mooiste is dat ik ooit heb meegemaakt. Nou, dat dus. Wacht even, dat én het ontmoeten van mijn vriendin Nikki. Anders krijg ik straks thuis klappen.”

Gewoon contributie betalen

Er volgen nu nog vier veldwedstrijden. Daarna speelt DSC 18 reguliere competitiewedstrijden in de zaal. Vervolgens staan de resterende veldpartijen op het programma. De Wit en co steken heel veel tijd en energie in hun sport. ,,Maar we betalen gewoon contributie”, aldus De Wit. ,,De sportkleding krijgen we. Schoenen? Die moeten we zelf betalen. Maakt niet uit. En soms krijgen we een bedankje van onze hoofdsponsor ESVE Groep. Weekeindje weg, een etentje. Prima toch?”

Hij blijft nog wel een tijdje ballen. ,,Ik vind het nog altijd leuk om te doen”, zegt-ie. ,,Niet in het minst door het team. Buiten het korfbal gaan we ook met elkaar om. Met zijn allen padellen. Of de stad in, om naar het voetbal van PSV te kijken. Eindhovense clubliefde.”

Volledig scherm Timo de Wit van het Eindhovense DSC aan de bal. © Bert Jansen/DCI Media