Tisha Volleman worstelt met brug en ranselt balk tijdens zware selectiestrijd om WK-ticket

Turnster Tisha Volleman is sinds 2015 een vaste waarde in Oranje. Zaterdag eindigde ze als zesde in de eerste WK-kwalificatiewedstrijd. Wil de Eindhovense eind deze maand in actie komen in Antwerpen, zal er een schepje bovenop moeten. De concurrentie is moordend.

Halverwege haar oefening ranselde Tisha Volleman met gebalde vuisten een paar keer de balk. Het zit opgesloten in haar programma, maar had ook symbolisch kunnen staan voor de frustraties na een allesbehalve geslaagd optreden op de brug even daarvoor. ,,Dat slaan hoorde er al in. Vind ik altijd wel mooi om te doen. Je moet agressief zijn, zelf op de balk staan in plaats van dat de balk jou leidt”, legde ze uit.

Brug was zaterdag in het Topsportcentrum Rotterdam startpunt van de eerste van twee WK-kwalificatiewedstrijden. Op basis daarvan selecteert bondscoach Jeroen Jacobs vijf turnsters plus een reserve voor Antwerpen. In het Sportpaleis worden de laatste negen olympische teamtickets verdeeld.

Grote ravage

Wie de analyse achteraf van Volleman hoorde, kreeg de indruk dat ze van haar brugoefening een grote ravage had gemaakt. ,,De eerste combinatie ging ik niet door. Dat scheelde een tiende punt. Op zich geen ramp, maar het betekende wel dat ik aan het einde van mijn oefening een iets andere volgorde moest doen. Daar ging het dus mis. Ik pakte de stok op mijn vingertoppen. Dan moet je in de zwaai je hand verzetten, terwijl je al vermoeid bent. Dat ging niet goed, dus moest ik een tussenzwaai doen. Dat is een half punt weggegooid. Toen kon ik het niet meer afmaken, bleef hangen en ging mijn afsprong mis. Jammer, dan heb je ook niet de twee tiende bonus op het eind en gaat dus ook de D-score (voor de moeilijkheid, red.) omlaag.”

,,Een jammer begin”, vatte ze het samen. ,,Het is moeilijk om daarna door te starten naar balk. Ik denk dat ik dat op zich goed gedaan heb. Zeker niet perfect, hier en daar nog wat wiebeltjes. Op vloer en sprong ging het beter.”

Bruisende hal

Het Topsportcentrum in Rotterdam kon de toeloop van toeschouwers zaterdag amper aan. De thuisbasis van ‘TeamNL Turnen’ stroomde vol, terwijl de gymnastiekbond weinig ruchtbaarheid had gegeven aan de eerste van twee kwalificatiewedstrijden voor vrouwen om een schifting te maken voor de WK-selectie. Een bruisende hal geeft Volleman doorgaans extra energie. Zoals een maand geleden in het Chinese Chengdu tijdens de wereldspelen voor studenten. ,,Dat was heel gaaf, dat had ik echt niet willen missen. Een soort Olympische Spelen met een atletendorp en een openingsceremonie. Ik had nog nooit eerder een multisportevenement gedaan. In het turnstadion konden 20.000 mensen en de tribunes zaten vol. De Chinezen kunnen ook heel luidruchtig zijn. Ik heb WK’s meegemaakt waar het heel stil was.”

De komende twee weken hard aan de bak en de volgende keer een schepje er bovenop Tisha Volleman (23)

De 23-jarige turnster van Flik-Flak uit Den Bosch drong in de miljoenenstad door tot drie finales: meerkamp, vloer en brug. ,,Het niveau was supergoed. China en Japan was er gewoon met de A-ploeg. Ik verwacht een groot deel van die turnsters ook op het komende WK. Ik had twee mooie vloeroefeningen. Als je dan tegen Japan en China moet, word je net vierde. Toevallig, het foutje dat ik vandaag hier op brug deed, was ook een van de foutjes in de brugfinale op de Universiade. Daardoor liep ik net een medaille mis en werd ik zesde.”

Volledig scherm Tisha Volleman eindigde als zesde op de meerkamp. © Pro Shots / Johan Manders

Zesde was ook de klassering zaterdag op de meerkamp, gewonnen door Naomi Visser. In de wetenschap dat toestelspecialiste Sanne Wevers (balk en brug) zeker lijkt van een WK-ticket, moet het voor Volleman beter in de laatste kwalificatiewedstrijd op 16 september. ,,De komende twee weken hard aan de bak en de volgende keer een schepje er bovenop”, sprak ze zichzelf moed in.