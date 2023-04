TML Dommelstreek uit Geldrop heeft geen beloften en eliten meer: ‘Wij beloven geen nieuwe fiets aan een renner’

Het podium leende zich onlangs perfect voor een ploegenpresentatie. Maar wie ook van het Geldropse TML Dommelstreek in de spotlights van het Eindhovense wielercafé Cyklist stond, er was geen enkele belofte- of eliterenner bij.

De shirts van TML Dommelstreek vielen decennia op in het regionale wielerpeloton. Niet in het minst door de uitstekende coureurs, die in het blauw, geel en oranje koers na koers kleur gaven. Renners als Jurgen van Pelt, Hans Dekkers, Steven Kruijswijk (die later in 2016 bijna de Giro won), Job Vissers, Nieck Busser en Brian van Goethem.

Er rijden vandaag de dag 41 renners voor TML Dommelstreek: 17 jeugdrenners in verschillende categorieën, 11 nieuwelingen, wat junioren en amateurs. De club wordt voor een groot deel gerund door het echtpaar De Groof. Marc de Groof (54) is voorzitter, zijn vrouw Denise traint samen met Mike van Leenders de jeugdrenners. De terugloop in clubleden is niet het enige probleem in het wielrennen. ,,Eind deze maand hebben we de Ronde van Geldrop”, zegt de preses. ,,Op de wedstrijddag zijn er voldoende vrijwilligers aanwezig, maar in de voorbereiding moet je zelf alles doen. De tijd is veranderd, mensen zijn individueler geworden. Ouders willen wel een keer bijspringen, maar niet structureel.”

Innen van contributie

Dat wordt bevestigd door het Register voor Verenigingsbestuurders. Deze organisatie stelt na een onderzoek vast dat de helft van alle sportverenigingen in de problemen zit, of dat in de volgende vijf jaar komt. Minder vrijwilligers, stijgende energiekosten, en gemeenten bieden te weinig ondersteuning bij de almaar ingewikkeldere bureaucratie. ,,Over energiekosten maken we ons niet druk”, zegt De Groof. ,,Wij sporten buiten. Maar zoiets als het innen van contributie is heel ingewikkeld geworden. Om witwassen tegen te gaan. Dat schijnt een groot probleem te zijn in bepaalde sporten.”

Ermee opgehouden

Frans van Diepen (73) begeleidde dertig jaar ploegen van TML Dommelstreek. Hij is ermee opgehouden. ,,We hebben geen beloften en eliten meer over”, legt hij uit. ,,Er was niks meer te doen voor mij.” Van Diepen zag naar eigen zeggen in de loop der jaren de mentaliteit onder jongeren veranderen. ,,Neem jongens als Kruijswijk, Vissers en Van Pelt”, zegt hij. ,,Ze deden er alles aan.”

,,Tegenwoordig rijden renners weleens een koersje, maar ze willen ook andere dingen doen. Op stap gaan, om maar wat te noemen. Ik begeleid Hans Dekkers nog, hij rijdt in een Belgisch ploegje. Hij heeft een baan en een gezin. Nu we het over mentaliteit hebben: Hans is 41, maar hij wint bij de eliten nog steeds vijf, zes koersen in het jaar.”

Hoe het tijd te keren?

Elke wielerclub heeft geleden door corona, zoals het Veldhovense TWC Tempo, Het Snelle Wiel uit Bladel en TWC de Kempen uit Valkenswaard. De competitie lag lang stil, waardoor een aantal renners afhaakte. Hoe kun je het tij keren? ,,Dat weet ik niet”, zegt De Groof. ,,We hebben vijftig scholen aangeschreven om jeugd te werven. En op de open dag zijn er wat proeflessen aangevraagd. We hopen dat jeugdrenners door gaan stromen, en dat ze uitgroeien tot eliten. Kijk, als we een zak met geld zouden vinden, konden we direct eliten van andere ploegen aantrekken. Maar daar doen we niet aan mee. Iemand moet graag voor ons komen rijden, ook als we hem geen nieuwe fiets beloven.”