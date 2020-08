Toch nog een NK atletiek dit weekeinde: 'Er valt dit jaar voor ons helemaal niets te pieken'

WK vierspan­nen lijkt in oktober toch door te kunnen gaan in Valkens­waard

6 juli Het WK vierspannen zal waarschijnlijk toch dit jaar nog worden verreden, niet in Limburg maar in Valkenswaard. Het organisatiecomité van Driving Valkenswaard International had al toestemming van de nationale bond KNHS en ook de FEI, de overkoepelende organisatie, is akkoord gegaan. Het WK staat van 7 tot en met 11 oktober gepland.