Toen Pierluigi Bomberg een blade aan kreeg, ging er een wereld voor hem open

De ster van de Tilburgse para-atleet Pierluigi Bomberg (25) is snel rijzende. De sport geeft hem ook in het gewone leven een duwtje in de rug.

Sprinten noemt hij zijn afleiding. Pierluigi Bomberg raakte in 2018 zijn linkeronderbeen kwijt bij een bedrijfsongeval. Een heel moeilijke periode volgde. ,,Dat was en is nog steeds een heel grote verandering in mijn leven. Ik zat er mentaal doorheen”, vertelt de 25-jarige Tilburger na zijn races bij het door Prins Hendrik georganiseerde ONK para-atletiek.

,,Tijdens de revalidatie was mijn enige doel zo snel mogelijk weer kunnen lopen. Dat ging best wel snel: vanuit de rolstoel naar huppelen met twee krukken… als je het dan gehaald hebt, kom je op een leeg punt. Want je bent niet meer hetzelfde.”

Ik was niet meer van de baan af te krijgen Pierluigi Bomberg (25), para-sprinter T64

Al snel kwam in revalidatiecentrum Libra Leijpark sporten te sprake. Daar hield Bomberg wel van, al had hij het nooit in verenigingsverband gedaan. Basketballen op straat was zijn ding. Hij begon recreatief bij Eindhoven Atletiek in de groep voor protheselopers. ,,Toen ik zo’n blade aan kreeg, ging er een wereld voor mij open. Ik was al blij dat ik kon lopen, maar rennen geeft me rust en energie. Ik was niet meer van de baan af te krijgen.”

Trainer Xander van Doorn zag zijn potentie. Als je het serieus neemt, kun je het ver schoppen als para-atleet op de sprint, kreeg Bomberg te horen. ,,Fijn dat iemand al in zo’n vroeg stadium vertrouwen in je heeft”, zegt hij dankbaar.

Bomberg onderging een classificatiekeuring van zijn handicap (T64) op Papendal en werd direct doorgestuurd naar bondscoach Fynn van Buuren. Sindsdien heeft hij een doel en inmiddels traint hij, ondersteund Livit Orthopedie, voltijds op het nationaal sportcentrum. ,,Misschien niet de keuze die ik voor mijn ongeluk zou maken, maar het is zeker iets positiefs”, oordeelt Bomberg.

Korte broek

De fase van accepteren waar hij nu doorheen gaat, vindt hij behoorlijk lastig. Op de atletiekbaan voelt hij zich veilig en op zijn gemak. ,,Hier loop ik rond in een korte broek”, begint de Tilburg, ,,maar die stap moet ik erbuiten nog nemen. Dan verberg ik mijn prothese nog. Ik merk dat de sport mij pusht om stappen te maken waar ik misschien nog niet klaar voor ben, maar die ik daardoor durf te zetten. Door dat extra duwtje in de rug denk ik: let’s go.”

Dat de reacties zeer positief zijn, vindt de gedreven Bomberg soms wat ongemakkelijk. ,,Dan hoor ik dat ik trots moet zijn op de stappen die ik maak. Ik ben wel streng voor mezelf, er is nog genoeg werk aan de winkel voordat ik tevreden ben.”

ONK para-atletiek

Geen slechte eigenschap voor een topsporter. Bij de ONK para-atletiek in Vught liep Bomberg gisteren de 100 meter (in 12,24 secoden) en 200 (25,22). ,,Ik vind de 100 meter het leukst, dan kan ik volop gas geven en alles eruit trekken. En ik zit daar het dichtst bij de limiet van 11,10 voor de WK. Vrijdag in Leverkusen liep ik 11,62, terwijl ik vorige maand pas voor het eerst onder de twaalf seconden dook. Ik ben pas net begonnen en kan alles nog aanscherpen. Ben benieuwd wat voor cijfers er dan uit gaan rollen”, zegt Bomberg, die hardop droomt van de Paralympics van volgend jaar.

Onlangs had hij zijn eerste Grand Prix-wedstrijd in het Zwitserse Nottwil. ,,Heel mooi om mee te maken. Van zo’n omgeving krijg ik ook weer een push”, zegt Bomberg. Lachend: ,,Vijf jaar geleden had ik echt nooit gedacht dat ik dit mee zou maken. Na zo’n gebeurtenis leer je jezelf anders kennen. Ik merk dat ik niet te veel prikkels moet hebben. Het is fijn dat ik me nu volledig op het sprinten kan focussen.”