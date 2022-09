Tom Hopman (33) wint de High Tech Triatlon in Eindhoven: ‘Een kroon op mijn harde werken’

Hoe voelt het om de snelste te zijn?

,,Ik ben enorm opgelucht. Ik doe al zes à zeven jaar mee aan triatlons en zat altijd dicht tegen de top aan. Ik ben nu 33, niet meer de jongste. De kans op een overwinning werd dus steeds kleiner. Zeker gezien het feit dat ik ook nog eens blessuregevoelig ben. Het was een soort nu of nooit-moment. Uiteindelijk viel het mijn kant op. Ik had echt een wonderdag waar alles soepel ging. Ik sta hier nu enorm trots. Mijn doel is bereikt.”

Had je tijdens de triatlon al het gevoel dat de winst er in zat?

,,Ik voelde meteen dat mijn spieren in vorm waren vandaag. Toch is het tijdens zo’n wedstrijd heel lastig om in te schatten hoe je er nou precies voorstaat. Je loopt met veel mensen die ook nog eens andere starttijden hebben. Halverwege de triatlon werd mij iets meer duidelijk. ‘Je loopt nu eerste, jongen’, riep een man die ik inhaalde. Toen wist ik dat het goed zat. Het gaf mij veel motivatie om het snelle tempo door te trekken tot de eindstreep. Uiteindelijk klopte alles vandaag.”

Wat vond je het zwaarste onderdeel?

,,Overduidelijk het zwemmen. Al van kleins af aan is het niets voor mij. Toen ik mijn zwemdiploma B haalde wist ik niet hoe snel ik er mee moest kappen. Daardoor is mijn techniek in het water niet optimaal. Gelukkig loop en fiets ik in het dagelijks leven erg veel, waardoor ik de opgelopen vertraging goed kon maken.”

Hoe heb je je voorbereid op deze triatlon?

,,Een stuk intensiever dan bij voorgaande triatlons. Nogmaals, deze wedstrijd voelde voor mij als een laatste kans op het goud. Die pakte ik met beide handen aan. Ik heb het afgelopen jaar veel tijd voor mijzelf gepakt en ben keihard gaan trainen. Ik maakte naast mijn fulltime baan in de zorg ook nog eens vijftien uur met sporten. Ik ben weinig thuis geweest, maar dat maakt deze overwinning alleen maar mooier. Een kroon op mijn harde werken.”

Stop je op je hoogtepunt?

,,Zo kun je het wel zeggen. Ik heb hierna nog één triatlon op de planning staan. Daarna vind ik het mooi geweest. De jaren beginnen te tellen, wat betekent dat mijn lichaam steeds meer gaat tegenwerken. Maar bovenal, ik heb mijn ultieme doel bereikt. Dat was voor mij het belangrijkste. Ik kan tevreden terugkijken en de triatlons achter mij laten.”