Topfitte Nieky Holzken gaat in Singapore voor zijn achtste wereldtitel: ‘Die riem gaat mee naar Helmond’

VideoNieky Holzken is blij dat zijn Spartaanse trainingsregime erop zit en dat hij vrijdag eindelijk aan kan treden voor zijn wereldtitelgevecht tegen Regian Eersel. De Helmonder kan in Singapore zijn achtste wereldtitel pakken én zijn eerste kampioenschapriem van ONE Championship. ,,Ik voel me goed, voor mijn gevoel begint het hier pas. Er staat nog veel te wachten”, benadrukt The Natural .

Holzken veroverde twee wereldtitels bij het relatief kleine WFCA en is vijfvoudig wereldkampioen bij Glory. Die laatste organisatie verruilde hij in oktober voor het in Aziatische ONE Championship. En daar heeft hij nog geen moment spijt van. Voorbeeldje: in aanloop naar zijn Glory-titelgevecht tegen Cedric Doumbé werd er op sociale media nogal wat geroepen door de Fransman. In aanloop naar het gevecht met Regian Eersel is het muisstil. ,,De atleten bij ONE zijn professioneel, als je buiten de lijntjes kleurt, word je er meteen uitgeflikkerd. En ONE hypet de gevechten ook niet met agressie of staredowns. Ik kom ook niet voor de trashtalk. Ik kom om te knokken.”

Holzken steekt sowieso goed in zijn vel na zijn overstap naar Azië, waar hij veel respect ervaart. Gedurende zijn 8-weekse trainingskamp trainde hij ook nog even in Thailand, waar hij ook verplichtingen had voor ONE. Verder trainde hij vooral in Helmond en in mindere mate in Eindhoven en Breda. Dat Spartaanse regime heeft ertoe geresulteerd dat er een topfitte en gretige vechter in de ring staat. Eentje die ook op gewicht is. ,,Eerder was dat weleens een gevecht, maar nu ben ik al ruim twee weken op gewicht. Je hoeft je om mij geen zorgen te maken.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Nieky Holzken laat na elke knock-out een streepje op zijn arm tatoeëren. De teller staat inmiddels op 57.

Nee, Holzken is ondanks zijn 35 jaar nog lang niet klaar met kickboksen. ,,Dit is gewoon mijn leven. Ik ben 35, dan moet je gewoon top- en topfit zijn. En dat ben ik.” Of het genoeg is voor een wereldtitel, eventueel de tweede die hij in Azië verovert (na de Glory-weltergewichttitel in Tokio in 2013), moet vrijdag in Singapore blijken. Aan Holzkens instelling ligt het niet. ,,Toen ik bij ONE tekende, zei ik al: ‘Ik kom voor niks minder dan de wereldtitel.’ En nu, na twee gewonnen partijen, krijg ik die kans al. Ik doe er alles aan om die riem naar Helmond te halen.”