Tophonkballer Van den Hurk kijkt als vader anders naar het leven: ‘Ik neem zelfs weleens een biertje’

Hij wordt in mei 36 jaar. Maar de werper kan nog wel even mee op het hoogste Japanse niveau. Van den Hurk heeft altijd goed gezorgd voor zijn lijf. Samen met zijn vrouw Anneloes en zoon Ryan verblijft hij in Nederland. ,,Maar ik verwacht dat we binnen twee weken in Tokio zijn”, zegt hij. ,,Daar gaan we veertien dagen in quarantaine. Trainen? Je kunt ook in huis trainen. Ik gebruik de achterkant van een matras om tegenaan te gooien. Heb ook weerstandsbanden gekocht.”