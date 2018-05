Topmenner Boyd Exell wint Driving Valkenswaard International in eigen huis

Paardenmen­ner Ben Voets moet en zal een keer winnen

26 mei ,,Het is een van de mooiste wedstrijden van de wereld”, zegt paardenmenner Ben Voets (56) uit Sint-Oedenrode over Driving Valkenswaard International, dat deze dagen plaatsvindt op het terrein van de Australische topmenner Boyd Exell in Borkel. Voets heeft net met zijn tweespan het onderdeel dressuur gereden en looft het evenement. ,,Het is bijzonder dat er zo’n grote wedstrijd hier in de regio is.”