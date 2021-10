Topseizoen zaalvoetballer Jayden Bansradj eindigt in mineur: ‘Mijn voet stond scheef op mijn been’

De zaalvoetballers van FC Eindhoven moeten het de rest van dit seizoen zonder Jayden Bansradj stellen. Het 18-jarige talent raakte zaterdag in het veldduel tussen Go Ahead Eagles O18 - FC Eindhoven O18 zwaar geblesseerd en is voor de rest van dit seizoen uitgeschakeld.

Bansradj kan tot in detail zich nog alles herinneren: ,,Een speler van Go Ahead maakte in de beginfase een tackle op mij. Hij had mijn been klem, terwijl ik nog een draaiende beweging maakte. Op dat moment hoorde en voelde ik een knak.”

Meteen voelde hij dat het goed mis was. Zijn rechterbeen was gebroken en de enkel uit de kom. ,,Mijn voet stond namelijk scheef op mijn been. Op het veld heeft de ambulancebroeder mijn enkel teruggezet en in het ziekenhuis zijn foto’s gemaakt. Hierop was te zien dat mijn kuitbeen net boven mijn enkel was gebroken. Zodanig dat ik met spoed ben geopereerd in Apeldoorn. Tijdens de operatie bleken mijn banden ook gescheurd te zijn.”

Zes weken been niet belasten

Bansradj kreeg hierdoor voor de eerste keer in zijn nog prille (zaalvoetbal)carrière met een tegenslag te maken. De komende zes weken mag hij zijn been niet belasten. ,,Twee weken voordat de hechtingen eruit mogen en dan na vier weken terug op controle met een nieuwe röntgenfoto. Dit om zeker te stellen dat het bot goed groeit. Verder moet ik nu al met een fysio aan de slag om te voorkomen dat ik een ‘spitsvoet’ krijg.”

De ongelukkige Bansradj blijft goede moed houden. ,,Tot nu toe heb ik nog nooit zo een zware blessure gehad. Wel eens een enkelband ingescheurd of een liesblessure, maar dit is wel even andere koek. Ik heb mezelf en mijn team beloofd dat ik sterker terug ga komen.”

Hattrick in het Zuiderpark

Regelrecht vanuit de Randstad Academy overgekomen maakte Bansradj bij de nog ongeslagen hoofdmacht van coach Jan Vogels enkele maanden geleden meteen indruk. Zonder schroom en onbevangen draaide de 18-jarige Eindhovenaar van het begin van deze competitie zijn wedstrijden tussen vijf internationals mee. Met als voorlopig hoogtepunt begin deze maand een hattrick in het Zuiderpark tegen ZVV Den Haag. Bansradj scoorde tot nu toe in de zes competitieduels vijf keer en staat achter topschutter Saïd Bouzambou tweede op de lijst van clubtopscorer.