Topzwemmers Eindhoven en Amsterdam wijken uit naar Friesland

Nadat vrijdagmiddag het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion op slot ging, moest voor de Eindhovense zwemmers een alternatieve trainingslocatie worden gevonden. Dat is zwembad De Welle in Drachten geworden dat beschikt over een 50-meterbad. Inmiddels is duidelijk dat ook de zwemmers die in Amsterdam trainen in Drachten aansluiten. ,,We hebben een plek gekozen waar we de situatie onder controle hebben en waar de zwemmers kunnen trainen, eten en slapen”, zei technisch directeur André Cats zaterdag. Vooralsnog is het de bedoeling dat de zwemmers daar een week verblijven. ,,We bekijken het van week tot week", zei Cats.