Totaal anders dan internationale toernooien, maar Brabantse nummer één van de wereld geniet in Oss op WK rolstoeltennis

De wereldtop van het rolstoeltennis is deze week neergestreken in sportcentrum de Rusheuvel in Oss. Een behoorlijk andere locatie dan de sporters meestal gewend zijn, maar Helmonder Niels Vink, nummer één van de wereld, bevalt het prima. ,,Ik geniet juist ook van de dingen eromheen.”

Van de Paralympische Spelen in Tokio, via de vier Grand Slams naar de Rusheuvel in Oss. Het is op zijn minst een flinke overgang te noemen voor rolstoeltennisser Niels Vink (19). Maar de nummer 1 van de wereld bij de quads (voor spelers die een beperking hebben aan zowel armen en benen, red.) vindt het juist fantastisch om zo'n ‘thuistoernooi’ te spelen. ,,Het is een half uur van mijn huis (in Helmond), al slaap ik deze week wel in een hotel hier vijf minuten vandaan", vertelt paralympisch kampioen en Grand Slam-winnaar Vink, die deze week bezoek krijgt van zijn klasgenoten van het Summa College in Eindhoven, waar hij de opleiding Sport en Bewegen volgt.

Zijn klasgenoten kunnen hem jammer genoeg niet aanmoedigen, de laatste poulewedstrijd die woensdagochtend op het programma stond, gaat niet door vanwege een coronabesmetting van de tegenstander. Vink had zijn andere poulewedstrijden al gewonnen en was al zeker van het finaleweekend op 5 en 6 november, maar baalt toch van de afmelding. ,,Ik was er klaar voor, had me omgekleed, mijn sportdrank gemaakt. Echt jammer, want op deze manier winnen is niet leuk.”

Fanatiek

Het toont het fanatisme van de 19-jarige topsporter, die geniet van het spelen van wedstrijden. In plaats van de poulewedstrijd die hij eigenlijk zou spelen, slaat hij op Centre Court even een balletje met Alfie Hewett, de andere nummer één van de wereld. Hij straalt als hij erover vertelt. ,,Ik vond dat er nu al veel geluid van de tribunes kwam. De Paralympische Spelen en Grand Slams zijn fantastisch om mee te maken, maar ook dit WK. Ik geniet juist ook van de dingen eromheen. De kinderpersconferentie die hier wordt gehouden, de interviews die ik moet doen. Op de baan ben ik volledig gefocust op het tennis, maar buiten de baan ben ik gewoon Niels.”

De beste acht tennissers van de wereld doen mee aan het laatste toernooi van het seizoen. Net als dat bij het valide tennis zo is bij de WTA/ATP finals. Voor Vink is het de eerste keer dat hij zo’n groot toernooi in eigen land speelt. ,,Het is ooit in Bemmel geweest, maar toen speelde ik nog niet. Hierna reis ik weer de zon achterna. In januari sta ik in Melbourne op de Australian Open.”

Dat dit toernooi in niets te vergelijken is met de grote internationale toernooien, dat deert Vink dus helemaal niet. ,,De organisatie hier is goed, ik kan lekker Nederlands praten en het is gezellig. Ook kunnen vrienden en familie komen kijken. Ik hoorde dat het zondag helemaal uitverkocht is, dat is echt heel mooi. En het is het WK, hè. Zou mooi zijn als ik deze ook nog even op mijn naam kan schrijven.”