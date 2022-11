Trainer Vogels van Eindhovense zaalvoetballers over nieuwe competitie-opzet: ‘Zestien is te veel’

De seizoenstart is veelbelovend.

,,Met de maximale score van 27 punten uit 9 duels mag je zeggen dat we goed op weg zijn. Daar zijn we blij mee, want ondanks de tegenslagen en blessures binnen de selectie - vanaf het begin van dit seizoen - gaat het goed.”

Het wordt tijd dat de landstitel na acht jaar weer eens naar Eindhoven komt?

,,We zijn er een aantal keer dichtbij geweest; als verliezend finalist en de afgelopen twee jaar coronacrisis zorgde voor een ander verloop. Vorig seizoen trok Hovocubo aan het langste eind in de finale. We gaan er dit seizoen vol voor.”

Hoe bevalt de nieuwe competitieopzet?

,,Het valt me niet tegen. Alleen zestien ploegen is veel. Met alle respect voor onze tegenstanders; er zijn ook een paar ploegen die misschien niet helemaal eredivisiewaardig zijn. Vóór de winterstop is het meer een opwarmer.”

Wat zijn je aspiraties voor de komende tijd als coach van de zaalvoetballers?

,,Iedere week werken met ambitieuze spelers van topniveau is leuk. Ook ben ik bezig om alle benodigde licenties te halen voor het veldvoetbal, heb nu UEFA-B. Mijn ambitie om in het buitenland te werken als full-prof - zaalvoetbal of veld - heb ik nog steeds.”

Zijn de effecten van het EK zaalvoetbal afgelopen januari nog zichtbaar?

,,Naar mijn idee te weinig. Ik denk dat we hier beter op in hadden kunnen spelen. We hadden als zaalvoetbalclubs samen met de KNVB er nog meer uit kunnen halen. Laten we van het positieve uitgaan; hopelijk komt dat nog.”

Hoe gaat het met de FC Eindhoven Academy waar je jeugdcoach bent?

,,Dit jaar als hoofdcoach veld en zaal van 016 en technisch coördinator. Jonge talenten beter maken en in hun kracht zetten is super om daar een bijdrage aan te leveren. Ontzettend mooi dat je merkt dat onze jeugdteams steeds beter worden en op een hoger niveau gaan spelen.”

De vereniging FC Eindhoven maakt op allerlei gebied sprongen vooruit?

,,Het Bolwerk FC Eindhoven is sinds afgelopen jaar in de lucht en verder zijn de verschillende takken voetbal gaan samenwerken: de BVO, zaalvoetbal, jeugdacademy en FC Eindhoven/av met heren, dames en hun jeugd. We merken al op organisatorisch gebied dat dat goed is en we hopen hier in de toekomst veel profijt van te hebben; ook binnen de lijnen.”

Wat zijn de doelstellingen voor de komende jaren als omni-voetbalvereniging?

,,Groeien. Beleidsmatig en organisatorisch stappen maken en elkaar versterken waar kan op allerlei gebieden. Het belangrijkste is om op sportief niveau allemaal zo hoog mogelijk te spelen.”