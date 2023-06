Tranen, een publiekswissel en weer een prijs bij afscheid

KorfbalEline Teurlings, Romee Goossens en Neele Roijakkers gingen na afloop van de dameskorfbalfinale tussen Rosolo en Spes/Vios op de schouders van hun teamgenoten. Het drietal speelde in de gewonnen eindstrijd hun laatste duel in het eerste team van de ploeg uit Reusel.

Rosolo wint de finale om het landskampioenschap dameskorfbal tegen Spes op het veld van DAW in Schaijk . © Charlotte Verhagen / DCI Media

Een paar minuten eerder kregen aanvoerster Eline Teurlings, Romee Goossens en Neele Roijakkers een publiekswissel bij Rosolo. Onder luid applaus en na een aantal omhelzingen verliet het drietal het veld in Schaijk. Het verschil met Spes/Vios was zeven doelpunten en in de slotminuut bepaalde Lara Turkmenoglu de eindstand op 17-9. Rosolo prolongeerde de titel op het veld, nadat het eerder deze maand ook al de beker won. Een derde prijs werd net gemist, de zaalfinale tegen Be Quick ging in de slotseconde verloren.

,,In mijn dromen nam ik afscheid met drie titels”, zei de aanvoerster die even een traantje moest wegpinken. ,,Nadat we de zaalfinale verloren hebben we ons hierop gericht. Dat we dan ook nog winnen met zo’n wedstrijd maakt dit een geslaagd afscheid. Het was echt een teamprestatie, we zijn er vol voor gegaan.”

Vier keer

Teurlings leek in haar laatste wedstrijd geen last van zenuwen te hebben, met twee treffers bracht ze haar ploeg op een 2-0 voorsprong. ,,Vorige week was ik nog strontzenuwachtig (voor de halve finale tegen DDW, red.), omdat ik dacht het zal toch niet de laatste keer zijn.” Uiteindelijk scoorde ze vier keer in de finale. ,,Ik had beloofd er drie te maken, maar wilde daar overheen.”

Ondanks dat ze pas 24 jaar is, stopt ze al met korfballen op het hoogste niveau. ,,Ik kan er niet meer honderd procent voor gaan vanwege mijn werk en de verbouwing van ons huis.” Ze is accountmanager van een bedrijf dat zit in de exotische diepvriesvis. ,,Daarvoor zit ik één keer in de maand in het buitenland en de verbouwing kost tijd. Dus wilde ik op mijn hoogtepunt stoppen.”

Al blijft de 24-jarige, die op haar zeventiende debuteerde en zes prijzen won met het eerste, wel actief bij Rosolo. ,,Ik ben overgehaald om in het midweekse team te komen spelen. Rosolo is mijn sociale leven, ik kan de club en mijn vriendinnen niet missen.”

Topseizoen

Ook Goossens en Roijakkers geven aan dat ze de gezelligheid het meeste gaan missen. Beide stoppen wel helemaal. ,,Ik werk in de zorg”, legt de 21-jarige Goossens uit waarom ze niet doorgaat. ,,Het korfballen is niet te combineren met mijn werk. Ik mis nu al wedstrijden. Als ik het ooit beter geregeld krijg, dan kom ik misschien wel terug.” Roijakkers (24) vindt het na al die jaren mooi geweest. ,,Veel doelen zijn bereikt. Ik heb twintig jaar gekorfbald en het kost veel tijd. Dit is een hoogtepunt, de publiekswissel voelde goed.”

Niet alleen de drie speelsters namen afscheid, maar ook coach Roland Dost en zijn assistent Pedro Blanco van de Voort. Het duo zat pas een jaar bij de club, maar won vier van de vijf prijzen. Het tweede won namelijk zowel de titel in de zaal als op het veld. ,,We hebben een topseizoen gehad, maar gezien mijn gezinssituatie wilde ik dichtbij huis aan de slag”, legt de in Heeswijk wonende Dost uit waarom hij de overstap maakt naar Be Quick. Hij wordt bij Rosolo opgevolgd door Jan Wielink.