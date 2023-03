Trappers-forward Ties van Soest uit Son: ‘Eigen fans, eigen kleedkamer. Dat scheelt’

Maar Van Soest erkende dat het niet zo gemakkelijk ging als de uitslag doet vermoeden. ,,In de play-offs is het eigenlijk nooit appeltje/eitje. Maar we speelden vandaag wel scherp en agressief. Daardoor zag het er misschien makkelijk uit, maar dat was het niet.”

Afgelopen zondag verloor Trappers de tweede wedstrijd in de best-of-five-serie nog met 4-2 in Zuid-Duitsland. ,,Daar stonden we de eerste periode te slapen. Dat was gewoon niet goed. Als je in de eerste periode met 3-0 achter komt, dan wordt het wel heel lastig.”