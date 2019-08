TU/e studente Lisa Scheenaard naar WK-finale en Spelen: ‘Dit was de belangrijkste race van de laatste vier jaar’

De derde plaats in de halve eindstrijd op vrijdag was in Oostenrijk op de boorden van de Donau voldoende voor de studente uit Eindhoven om de eindstrijd te bereiken in de dubbeltwee samen met Roos de Jong. Maar belangrijker nog; tevens leverde dit resultaat ook een ticket op voor de Spelen van volgend jaar in Tokio. De opluchting was dan ook levensgroot. ,,Dit is de belangrijkste race van de laatste vier jaar.” We wisten op intuïtie dat we er goed voor stonden, maar dan moet je het nog wel doen in dit sterke veld.” Scheenaard was in Rio nog reserve voor de dubbelvier. Aanstaande zondag roeit ze de finale. Vorig jaar werd het duo in Plovdiv nog vijfde.