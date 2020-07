Turnster Tisha Volleman uit Eindhoven na stilleggen topsportprogramma: ‘Dit is een klap’

,,Het enige wat ik op dit moment weet, is dat de activiteiten onder de vlag van TeamNL zijn stopgezet”, vertelt de Eindhovense, die nog verder bijgepraat dient te worden door de bond. ,,Het is dus nog even afwachten. Natuurlijk is het een klap, zo’n heftig en groot besluit. Al je zag de laatste dagen wel dat de naar buiten gekomen verhalen een grote impact hebben.”

Mishandeling en intimidatie

Dat het topsportprogramma door de KNGU is stilgelegd, is naar aanleiding van recente verhalen over fysieke mishandeling en intimidatie van jonge turnsters door coaches, onder wie bondscoach Vincent Wevers en Gerben Wiersema. Zij zijn beiden op non-actief gezet. De bond heeft een onderzoek ingesteld.

Volleman: ,,Het is goed dat de bond de waarheid boven tafel wil krijgen en belangrijk dat er onafhankelijk onderzoek wordt gedaan. Het is heel heftig om te lezen dat (voormalig) turnsters het zo ervaren hebben. Aangezien turnen een heel mooie sport is, is het zonde dat het ooit zo is geweest. Het is wel echt van een andere tijd”, benadrukt ze. ,,Zelf heb ik het zo niet meegemaakt. Ik ben juist blij met het huidige team, er zijn veel stappen gezet en de cultuur is echt veranderd en verandert nog steeds.”

Olympische Spelen

Volleman traint gewoon door in Den Bosch, hoopt dat het onderzoek snel afgerond wordt en het topsportprogramma weer hervat. ,,Want het gaat nu ook ten koste van ons, de turnsters. Je traint al jarenlang en hebt maar één doel: de Olympische Spelen.” Of het bondsbesluit gevolgen heeft voor de deelname van Nederlandse turnsters aan de Spelen in Tokio, is nog onduidelijk, zo wordt vanuit de bond gemeld. Volleman: ,,Hopelijk kan het traject gewoon voortgezet worden.”