Twee Nederlandse overwinningen tijdens openingsdag CSI Eindhoven

De net 17-jarige Niels Bulthuis begon de dag met een 1.35m zege in de Wijlaars Prix met Freebird (v. Lupicor), waarmee hij zich recent in de top-10 reed op het NK junioren. Daarna won Henk van de Pol de 1.40m Hanos Prix met toekomstbelofte Looyman Z (v. Numero Uno). Het is ook direct een thuisoverwinning, want Van de Pol woont in Eindhoven waar hij ook geboren werd en hij komt al van kleins afaan op dit evenement. ,,Mijn vader was betrokken bij de parcoursbouw en ik hielp als klein mannetje mee. Dat is lang geleden, want m’n vader is alweer 32 jaar geleden overleden”, vertelt hij.

Van Looyman Z mag een hoop verwacht worden in de toekomst, vertelt Henk van de Pol. ,,Hij is nog maar acht jaar en heeft begin dit jaar in de Arabische Emiraten al zijn eerste vijfsterren Grote Prijzen gelopen. Echt een goed paard. Dat maakt het rijden van concoursen leuk. Toen de hengst Spartacus TN, waarmee ik 1.60m niveau reed, in 2016 overleed aan koliek, ben ik een aantal maanden niet meer op concours geweest. Ik was er zo ziek van.”

Kaarten geschud

Ondertussen zijn ook de eerste kaarten voor de Derby op zaterdag geschud. In de Lacom Prix op 1.40m niveau mochten alle paarden al even ‘ruiken’ aan de natuurlijke hindernissen, de wal en op- en afsprongen en dat verliep vrij vlekkeloos. Slechts vier paarden van de veertig werden uitgesloten. De Frans gefokte merrie Toupie du Quesnoy had het wel naar haar zin en won de rubriek onder de Zweedse Erika Lickhammer, die al twaalf jaar in Nederland woont. CSI Eindhoven voelt voor de Astense aan als een thuisconcours. ,,Een fun show. Geweldige atmosfeer, veel publiek dat meeleeft tijdens de ritten, veel mensen die we kennen en we zijn hier met het hele team compleet.” Patrick Lemmen was op de tweede plaats de beste Nederlander in de Derby kwalificatie met Dadullah (v. Witinger).