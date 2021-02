Twee zeges in twee dagen voor mannen Oranje-Rood

Handboog­schut­ters zien in bijzondere finale hun tegenstan­ders alleen via vi­deo-verbinding

25 februari Het begon met duizenden handboogschutters wereldwijd. In de voorronden is kaf van het koren gescheiden. In de finale van de eerste online indoor world series schieten de beste vier teams komend weekeinde om de prijzenpot van ruim 9000 euro.