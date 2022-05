Tweede paard van Remy Bastings is toe aan een eigen kürnummer: ‘Ja, ik ben heel lui geweest’

Remy Bastings was zondagmiddag in Ermelo nog de enige mannelijke deelnemer aan de kür op muziek, het finale-onderdeel van het NK dressuur. ,,Is dat zo? Daar had ik nog niet bij stilgestaan”, reageerde de ruiter die sinds kort thuis is in Eersel.

De dressuursport is volgens hem al jaren meer een vrouwending. ,,Zeker bij de kinderen zijn er nog maar heel weinig jongens. Maar op het hoogste niveau zie je altijd dat er toch weer mannen tussen zitten.”

Maar niet dus op dit NK, waar de medailles gingen naar de amazones Dinja van Liere (goud), Thamar Zweistra (zilver) en Marieke van der Putten (brons). Bastings kwam als twaalfde en laatste de finale in met Ambassador. Progressie in het klassement zat er amper in, ook al was de ruiter lyrisch over de vorderingen van de bruine hengst. Hij eindigde als elfde, doordat Emmelie Scholtens, de winnares van de Grand Prix op zaterdag, zich gisteren terugtrok. Haar paard Desperado had een een dik been.

Het NK was vooraf al onthoofd door het ontbreken van Edward Gal en Hans Peter Minderhoud. De kampioen van 2021 (Gal) heeft een wedstrijdpauze ingelast. En het olympische paard GLOCK’s Dream Boy van Minderhoud, de vice-kampioen van vorig jaar, is niet fit.

,,Ik wist van tevoren dat ik nooit Nederlands kampioen zou worden, tenzij er hier tien omvallen. Zo realistisch ben ik wel. Ik wilde beter rijden dan tot nu toe. En dat is gelukt”, zei Bastings.

Improviseren op Neil Diamond

Eigenlijk had hij verwacht de afsluitende kür op muziek te lopen met Eqador, waarmee hij vorige week de Spécial won in het Duitse Troisdorf. Dus was het improviseren geblazen, want Ambassador moest opdraven op de klanken van Neil Diamond. Een compilatie die eigenlijk voor Eqador bedoeld is. ,,Die maakte de eerste dag wat foutjes. Ambassador was altijd iets te langzaam voor deze muziek. Maar hij heeft geen eigen muziek. Hij vond dit zó prachtig. Net of hij op wilde stijgen. Ik moest schipperen, zoals hij voor liep op de muziek, maar ik was zo blij hoe hij wilde werken. Winnen is leuk, maar als het paard echt voor je uit wil, is misschien wel het allermooiste.”

Dus wordt het tijd dat Ambassador zijn eigen kürnummer krijgt. ,,Deze kür leen ik al jaren van iemand. Ja, ik ben heel lui geweest. En ik vind het mooie muziek. Neil Diamond geeft me een nostalgisch gevoel, want vroeger werd er thuis wel eens een elpee gespeeld met al zijn hits.”

Verhuizing

De komende tijd wil Bastings rust inbouwen voor zijn toppaarden. ,,De volgende stap is een schema maken wat nu echt de volgende stap zal zijn. Ik vind het niet goed genoeg om lukraak wat leuke concoursen te rijden.” De geboren Limburger is inmiddels gesetteld in Brabant. Kort geleden verhuisde hij van Liessel naar Eersel. ,,De stal in Liessel was me toch wat groot. Ik wilde kleiner en beter. Jonge mensen die in Eersel een nieuwe stal gingen openen, deden mij een hele fijne aanbieding. Zij nemen mij heel veel werk uit handen. Zij zorgen dat de stallen gedaan zijn en de paarden elke dag te eten krijgen.”

De 46-jarige Bastings kan zich nu helemaal richten op de sport, als ruiter en als trainer. Kan dat zijn carrière nog een boost geven? ,Wie weet. Het is wel zo dat ik vaak veel en hard gewerkt heb. Dat is mooi, zolang je niet de slaaf van je werk wordt.”