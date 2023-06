UEFA omarmt Eindhovens vrouwenvoetbal: ‘We zijn beretrots dit toernooi te mogen organiseren’

Waar zaterdag de finale van de Champions League voor vrouwen in het Philips Stadion wordt gespeeld, bestrijden een dag eerder op het sportpark Genneperparken jeugdige talenten in de leeftijdscategorie van veertien tot zestien jaar elkaar bij het voetbalevent Gatorade 5v5. Een impressie vanaf de amateurvelden van FC Eindhoven.

Het internationale vrouwenvoetbalcircus is dit weekend met de UEFA als spreekstalmeester neergestreken in Eindhoven. Hemelsbreed is de afstand tussen het heden van de Frederiklaan en de toekomst aan de Velddoornweg nog geen vijf kilometer. De spanning en stress van een uitverkocht stadion heerst er bij FC Eindhoven/av niet. Het is meer een sfeer van relaxen en sportiviteit.

Aan bekende namen uit het vrouwenvoetbal ontbreekt het niet. Vanuit Engeland is Rachel Yankey (43) ingevlogen. Niet de minste want Yankey heeft niet alleen 129 ‘caps’ achter haar naam staan, ze is vanwege haar verdienste voor het Engelse vrouwenvoetbal Officer of the Order of the British Empire. ,,Ontzettend leuk om jonge meiden te inspireren om te gaan voetballen”, vertelt de voormalige winger van Arsenal. ,,Ik kan echt genieten als je na het vele arbeid ook resultaten ziet. De spelvreugde is voor deze groep natuurlijk het belangrijkste.”

Prachtig initiatief

De Oranje-internationals Jill Baijings (22) en Danique Kerkdijk (27) zien vanaf de zijlijn met buitengewone interesse hoe ploegen als de Johan Cruijff Foundation, Feyenoord Foundation en een lokaal Eindhovens team strijden om een heuse cup van bijna vijf kilo. Daarnaast mag het winnende team een dag later vooraf aan de finale met de UEFA-vlag in een volledig uitverkocht Philips Stadion het veld op. Baijings: ,,Toen mijn management de uitnodiging kreeg om hier aanwezig te zijn heb ik meteen ‘ja’ gezegd. Dit zijn prachtige initiatieven om het vrouwen- en meidenvoetbal een boost te geven.”

Ook de UEFA Women’s Champions League Trophy, de cup waar het zaterdag bij FC Barcelona-VfL Wolfsburg allemaal om gaat, is voor even overgeplaatst naar het sportpark van de blauw-witten voor een fotosessie voor iedereen die maar wil. ,,We zijn heel blij en beretrots dat zo’n grote internationale onderneming als de UEFA juist onze club heeft uitgekozen om dit prestigieus evenement te organiseren”, vertelt voorzitter Willem van Dullemen van FC Eindhoven/av. ,,Het bevestigt onze lokale, regionale en nationale status als topamateurclub in het vrouwen- en meisjesvoetbal.”