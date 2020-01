Uitslagen Dakar Rally, etappe 4: trucker Janus van Kasteren presteert weer prima

De vierde etappe in de Dakar Rally voert de deelnemers woensdag in Saoedi-Arabië over een afstand van 672 kilometer van Neom naar Al-‘Ula. Bij de vrachtwagens deed Janus van Kasteren van Team De Rooy het ook in de vierde etappe weer prima. De Veldhovenaar moest lange tijd alleen de Russen Anton Shibalov en Andrey Karginov voor zich dulden maar is inmiddels binnen en staat finishte op de vierde plek vlak voor Gert Huzink uit Overijssel.

Autocoureur Erik van Loon uit Eersel kende al na 32 kilometer problemen na een spectaculaire ‘barrel roll’ waarbij hij over de kop ging. Van Loon die in 2015 als vierde eindigde in de Dakar Rally en na de derde etappe twaalfde stond in het algemeen klassement, kreeg bij het weer rijklaar krijgen van zijn auto tijdelijk hulp van Tom Coronel. Inmiddels is Van Loon weer onderweg maar hij heeft wel ongeveer drie uur aan tijd verloren. De Fransman Stephane Peterhansel won de vierde etappe voor Nasser Al-Attiyah uit Qatar en de Spanjaard Carlos Sainz.

Trucker Versteijnen kan klassement vergeten

Trucker Vick Versteijnen uit Hilvarenbeek kwam bij de start al stil te staan met pech en liep daardoor zoveel tijdsverlies op dat hij de rally moest verlaten. Het lukte Versteijnen, lid van Team De Rooy, niet om nog binnen het uur te vertrekken waardoor hij niet meer van start mocht. Dat betekent dat een eindklassering in het klassement er voor hem sowieso niet meer in zit. Mogelijk mag Versteijnen donderdag wel weer van start, maar dan buiten mededinging.

William de Groot uit Kerkdriel, Jan van de Laar uit Best, Michiel Becx uit Vessem en Raph van den Elshout uit Huijbergen (navigator Richard de Groot) zijn nog onderweg.

34ste plek voor motorrijder Paul Spierings

Paul Spierings uit Sint-Michielsgestel is ook binnen en staat voorlopig op een 34e plaats bij de motoren. Eén van de favorieten voor de eindzege – de Fransman Xavier de Soultrait – heeft de strijd moeten staken. In de derde etappe liep hij dinsdag een polsblessure op. Daar had hij tijdens etappe 4 zoveel last van dat hij na 300 kilometer besloot om af te stappen. Edwin Straver uit het Braabntse Rijswijk (Land van Altena) moet vooralsnog genoegen nemen met een vijftigste plek in het dagklassement.

Harmsen breekt ook neus en twee ribben

Olaf Harmsen raakte dinsdag gewond na een zware crash en moest de Dakar Rally daardoor verlaten. Hij werd met een helikopter naar de bivak vervoerd en van daaruit met een vliegtuig naar een ziekenhuis. Woensdag werd duidelijk dat hij naast een hersenschudding en vleeswond aan zijn been ook zijn neus en twee ribben heeft gebroken.

De 44-jarige moest ter observatie minimaal één nacht in het ziekenhuis blijven. Woensdagmiddag wordt Harmsen met een vliegambulance vanuit het hospitaal in Tabuk naar een ziekenhuis in Riyad overgebracht. “Hopelijk mag ik van daaruit naar huis. Nader onderzoek heeft ook nog uitgewezen dat mijn neus is gebroken net zoals twee ribben. Dus het zit niet mee.”

Tijdens de derde etappe van Neom-Neom ging Harmsen dinsdag onderuit en raakte hij buiten bewustzijn. Hij kwam pas weer bij in een ziekenhuis waar hij per vliegtuig naar toe was gebracht. Het was de eerste keer dat Harmsen meedeed aan de Dakar Rally.

,,Om hier mee te kunnen doen, moest ik lang sparen dus als het dan zo afloopt is dat erg balen. Ik kan me niets van de val herinneren en ben ook een tijd knock-out geweest. Het laatste wat ik weet is dat ik op de coureurs voor me aan het jagen was”, aldus Harmsen.

Winst bij motoren naar Chileen Jose Florimo

De winst bij de motoren ging woensdag naar de Chileen Jose Florimo. Hij was net wat sneller dan de Argentijn Kevin Benavides. De Brit Sam Sunderland stond aanvankelijk op de eerste plaats maar hij kreeg een tijdstraf van vijf minuten en duikelde daardoor naar de achtste plaats.

Kees Koolen met SSV-buggy binnen als achttiende

Kees Koolen uit Bergeijk is inmiddels ook binnen met zijn SSV-buggy en bezet vooralsnog de achttiende plaats.

Het parcours bestaat tijdens de vierde etappe vooral uit zand en stenen. De special stage betreft een traject van 453 kilometer aangevuld met een verbindingsroute van 219 kilometer.

Meer informatie over onder meer alle Brabantse deelnemers volgt.