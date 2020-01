Uitslagen Dakar Rally, etappe 4: trucker Versteijnen kan klassement vergeten, motorrijder Spierings voorlopig 34e

Uitslagen Dakar Rally, etappe 3: Bossche­naar Harmsen valt uit; Straver zoekt tevergeefs naar waypoint

7 januari Motorrijder Olaf Harmsen uit Den Bosch is in de derde etappe van de Dakar Rally uitgevallen na een zware crash. Harmsen is daarmee de eerste Brabantse deelnemer die de strijd moet staken in Saoedi-Arabië. Paul Spierings uit Sint-Michielsgestel finishte uiteindelijk als 37ste bij de motorrijders maar dat werd later gecorrigeerd naar een 25e plek omdat de organisatie besloot om na een GPS-storing en daaruit voortvloeiende protesten van rijders de doorkomsttijden bij het laatste waypoint als finishtijden te laten gelden.