Uitslagen Dakar Rally, etappe 8: Brabec (leider motoren) uit de strijd

Van Genugten kan De Rooy niet helpen

In de eerste startgroep zitten dinsdag drie trucks van Petronas Team De Rooy Iveco en dat kan een strategisch voordeel zijn. Gerard de Rooy, derde in het klassement, heeft Federico Villagra en Maurik van den Heuvel in de buurt en weet dat de twee Kamazzen voor hem op de ranglijst elkaar niet kunnen helpen. Klassementsleider Eduard Nikolaev start ook voorin, Dmitry Sotnikov niet. Dat geldt ook voor Ton van Genugten van Team De Rooy. Die trucks mogen pas weg nadat alle motoren en daarna alle auto's gestart zijn en kunnen dus geen assistentie verlenen.

Van Genugten had maandag problemen met de vallei. ,,Ik kwam niet boven. Na vijf keer proberen zijn we eromheen gereden”, aldus de Eerselnaar. In de duinen liep een band langzaam leeg en omdat het al druk genoeg was met het in de gaten houden van de bandenspanning, besloot monteur Bernard der Kinderen dat het verstandiger was de band te wisselen. Daarna weigerde het bandenaflaatsysteem echter dienst, zodat Van Genugten met een bandenspanning van 1 bar de rest van de zevende etappe reed. ,,Op de snelle stukken konden we daardoor maximaal 90 in plaats van 120 omdat ik anders de banden aan flarden zou rijden.”