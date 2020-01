Uitslagen Dakar Rally, etappe 9: Fransman Peterhansel wint bij de auto’s, Erik van loon eindigt als vijftiende

Coldenhoff bekroont seizoen met belangrijk­ste Nederland­se motorsport­prijs

12 januari Motorcrosser Glenn Coldenhoff uit Best is zondag voor het eerst in zijn carrière onderscheiden met de Hans de Beaufortbeker, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse motorsportwereld. Zijn collega Roan van de Moosdijk uit Eindhoven werd uitgeroepen tot talent van het jaar.