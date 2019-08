Uittredend wereldkampioen Herlings wacht nog met rentree

Springrui­ter Smolders uit Lage Mierde mist EK in Rotterdam

11:48 Harrie Smolders uit Lage Mierde komt niet in actie op het EK voor springruiters, later deze maand in Rotterdam. Hij krijgt zijn toppaard Don niet op tijd in vorm voor de titelstrijd in het Kralingse Bos. Doron Kuipers, met zijn paard Charley, neemt de plek in van Smolders in het Nederlands team. Bart Bles (Israël) is eerste reserve.