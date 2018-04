Uur van de waarheid nadert voor zaalvoetballers FC Eindhoven

Zou het dan toch echt kunnen gebeuren? Zou de meest succesvolle zaalvoetbalformatie van deze eeuw worden veroordeeld tot extra duels om zich te handhaven ? Dat met de wetenschap dat FC Eindhoven de huidige vice-kampioen is. Lange tijd was het geloven tegen betere weten in, maar de nacompetitie richting eerste divisie heeft voor de blauwwitten nog nooit zo dicht boven het hoofd gehangen.

Zaterdag staat het laatste competitieduel tegen TPP Rotterdam op het programma.(Indoor Sportcentrum; aanvang 19.30 uur) Bij winst is klassebehoud verzekerd en komt er een einde aan de kwelling die dit seizoen de Eindhovenaren in zijn greep had. Maar als er een andere uitslag uit de bus komt. Bij FC Eindhoven wil men nog niet aan dit rampscenario denken.

De ploeg van coach Jan Vogels is momenteel in vorm. FCE liet in de laatste vier wedstrijden met ruime cijfers HV/Veerhuys (8-1), WSV (7-1) en ZVV Volendam (8-2) achter zich. Vorige week kwam er bij FC Marlène een 5-5 gelijkspel uit de bus rollen. FCE is echter gewaarschuwd. Voor tegenstander TPP Rotterdam staan er zaterdag hele andere belangen op het spel. De bezoekers doen nog volop mee om een ticket voor de play-offs.

ZVV Eindhoven is in de eerste divisie uitgespeeld. De Eindhovense formatie gaat de nacompetitie in voor promotie naar de eredivisie.

Stand onderin:

FC Marlène 21 - 28 80 - 78

FC Eindhoven 21 - 26 96 – 90

HV/Veerhuys 21 – 26 76 - 98

WSV 21 – 19 79- 100 (nacompetitie)

GZV Watergras 21 - 2 72 – 177 (gedegradeerd)

Programma onderste ploegen. Alle duels beginnen om 19.30 uur:

GZV Watergras - FC Marlène

HV/Veerhuys - Groene Ster