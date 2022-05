Vaandelteam Bedovo stopt na ruim 25 jaar: ‘Het is zoveel meer dan een volleybalteam, we zijn echt maten voor het leven’

,,Het einde van een tijdperk”, zo zeggen de mannen van de Beek en Donkse volleybalvereniging Bedovo zelf. Het (vrienden)team speelde afgelopen zaterdag na ruim 25 jaar zijn laatste wedstrijd. Oud-captain Bart Rovers (43) was er vanaf het begin bij. ,,Het beste wat mij ooit is overkomen.”

Stipt dertig minuten voor de wedstrijd tegen het Veldhovense Nuvoc staan de mannen klaar voor de warming-up. Overwegend gespannen koppen, maar dat is logisch, aangezien zowat de complete vereniging is meegereisd voor hun laatste wedstrijd. Van kinderen tot leidsters, de hele tribune zit vol. ,,Het is niet zomaar iets”, zegt Bart Rovers. ,,Je speelt wel gewoon voor het laatst samen. Dat besefte ik mij afgelopen week pas echt. Het is zoveel meer dan een volleybalteam. We zijn echt maten, maten voor het leven.”

Hechte groep

Hoe anders was dat ruim 25 jaar geleden. Als 15-jarige jongen werd Rovers bij een aantal vreemden geplaatst. ,,Niemand kende elkaar”, vertelt hij lachend. Het team groeide snel uit tot een hechte vriendengroep. ,,Het duurde niet lang tot we ook buiten de sport om afspraken.” Sindsdien is er niets veranderd. ,,De derde helft is de belangrijkste geworden. Gewoon een beetje ‘ouwe hoeren’ en bier drinken. Dat is wat we samen het liefst doen.” De favoriete plek om af te spreken? ,,De kroeg natuurlijk!”

Toch ging het in dit vaandelteam niet alleen maar om zuipen. ,,We wilden altijd winnen”, zegt Rovers. Dit resulteerde in een waslijst aan successen. Het team werd regelmatig kampioen en schommelde rond de promotieklasse. ,,We scoorden dus niet alleen in de derde helft.”

Tragisch verlies

Helaas was het voor de mannen niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Elf jaar geleden verloren ze teamgenoot Jeroen Snijders aan de gevolgen van een ongeluk. ,,Het absolute dieptepunt”, vertelt Rovers op sombere toon. ,,Zijn overlijden bracht ons nog dichter bij elkaar. We vingen elkaar op en hebben dit samen verwerkt.” Zijn fanatisme werd ook na zijn dood gekoesterd. ,,We moesten altijd blijven volleyballen, vond hij. Wat er ook gebeurt. Dat hebben we ook voor hem gedaan. En we zullen op hem blijven proosten.”

,,Maar aan alles komt een einde”, zegt Rovers. ,,Zo ook aan ons volleybalverhaal. Iedereen wordt een jaartje ouder en onze tegenstanders worden juist jonger. Dat merken we. Het leek ons na lang overleg dus beter om te stoppen.” Het team wordt opgeheven, maar de vriendschap niet. ,,We blijven elkaar regelmatig zien. Doen wat we het beste kunnen: de kroeg onveilig maken.”

