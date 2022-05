Valpartijen kleuren Kersenronde: ‘De medische diensten waren tijdelijk overbelast’

wielerkoersVeiligheid in een wielerkoers is een veelbesproken onderwerp. In de Kersenronde Mierlo bleek dit opnieuw. Zowel tijdens, als na de finish van de vrouwenkoers moest de ronde-dokter in actie komen.

Na een afwezigheid van twee werd er weer een wielerkoers rondom Mierlo georganiseerd. ,,We hadden de afgelopen jaren alles startklaar, maar werd het telkens afgeblazen’', vertelt voorzitter René Weijmans. ,,We hebben het geluk dat de bedrijven en gemeente ons zijn blijven steunen. Alleen was het lastig om voldoende vrijwilligers te krijgen. Maar door hier en daar creatief te zijn, hebben we het hele parcours kunnen beveiligen. En omdat we nu onderdeel van een internationale wedstrijdenserie (de vrouwen in de Womens Cycling Series en U23 Road Series bij de Beloften, red.) zijn, hebben we ook politiebegeleiding. Dat hebben we in de vijfentwintig jaar dat ik bij de organisatie zit niet gehad.’’

Maar als het startschot heeft geklonken, dan zijn de rensters verantwoordelijk voor het gebeuren in de koers. Door het fraaie weer en het gebrek aan wind, werd het een erg nerveuze koers. Half koers moest de wedstrijd zelfs even geneutraliseerd worden. ,,De medische diensten waren tijdelijk overbelast’’, legt koersdirecteur Ad van Grootel uit. ,,Vanwege de veiligheid voor de rensters konden we niet anders dan de wedstrijd even stil leggen.’’

En dan moest de grootste klapper van de koers nog komen. Na de eindsprint reden winnares Scarlett Souren (WV Schijndel) en de nummer Belgische nummer twee Jade Lenaers elkaar aan en botsten beiden in de hekken. Toegesnelde ambulances brachten beide rensters naar het ziekenhuis. ,,Het is een bewuste keuze om de finish in het centrum van Mierlo te leggen’’, legt Weijmans de keuze voor de finishlocatie uit. ,,Op deze manier willen we de lokale horeca ook van de koers laten profiteren. We zijn ook bezig met de voorbereidingen van de aankomst van de ZLM Tour (11 juni, red.) en dan ligt de finish buiten het centrum.’'

Volledig scherm Kersenronde © René Manders/DCI Media

Uiteindelijk werd alleen de nummer drie in de daguitslag en leidster in de Womens Cycling Series -de Belgische Margot Vanpachtenbeke- gehuldigd. ,,Het was onderweg ook onrustig. Al in de eerste ronde was er een grote valpartij na een klapband. Ik werd zelf in de derde ronde ook tegen de grond gereden. Ik dacht dat het over was, maar er was iets later nóg een valpartij en daardoor werd de koers stilgelegd. In de sprint reed ik naast de andere twee. Zij reden elkaar de hekken in. Het parcours was misschien wel te makkelijk. Als er meer wind zou zijn geweest, dan was het in groepen uiteen gevallen en was de koers minder gevaarlijk geworden.’'

Door de gevolgen van de valpartij na de eindsprint van de vrouwenkoers, kende de Beloftenkoers een later begin én werd de koers met een ronde ingekort. Halverwege de ongeluk-arme wedstrijd wist een negental renners te ontsnappen, waarvan Luca De Meester de eindsprint won. De Belg klopte zijn land- en ploeggenoot Michiel Nuytten en de Drent Axel van der Tuuk.