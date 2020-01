Valsspelers in Dakar Rally op dwaalspoor: ‘Brengt veel meer spanning met zich mee’

Dit jaar wordt alles anders in de Dakar Rally. Een ander land, een andere directeur en andere navigatieregels. Wie geen spoorzoeker is, kan maar beter thuisblijven. Die boodschap draagt de organisatie uit. De laatste jaren in Zuid-Amerika was een levendige handel ontstaan in routekaartjes. Motorrijder Paul Spierings uit Sint-Michielsgestel, vorig jaar nog een groentje in het wereldje, keek zijn ogen uit toen iemand hem weken voor zijn Dakar-debuut van 2019 op zijn smartphone tot in details de route liet zien. Voor privérijders van het kaliber Spierings is die informatie onbetaalbaar. Maar voor de grote fabrieksteams is de Dakar Rally big business. Op een budget van vele miljoenen kan er best wel een tonnetje vanaf voor die waardevolle voorkennis.