Van ‘360 in achtertuin in Aarle-Rixtel naar finaleplek voor Tom van den Bogaard bij Europese Spelen

De kwalificatie op het olympische onderdeel park vond woensdag plaats. Na de twee runs van een minuut elk, was Van den Bogaard als vijfde geplaatst voor de finale. Een dag later ging het mis. Van den Bogaard maakte fouten, waarna hij 12e van de 12 finalisten werd. Teamgenoot Levi Weidmann legde beslag op de negende plek.

Nauwelijks punten, die later beslissen over eventuele kwalificatie voor Parijs 2024. ,,Het is ingewikkeld met die puntenlijst”, aldus Van den Bogaard. ,,Er zijn twaalf tickets. Eentje gaat naar het organiserende land Frankrijk, acht tickets worden verstrekt via de kwalificatielijst voor landen. Wij als Nederland zijn op die lijst tiende. Er blijven drie kaarten over. Die kun je op het WK als individueel sporter verdienen.”

Skatepark Area51

Hoewel Van den Bogaard wordt gesponsord door onder meer Monster Energy, werkt hij twintig uur in de week bij skatepark Area51 in Eindhoven. ,,De meeste toernooien worden niet vergoed”, zegt de freestyler, die in Aarle-Rixtel opgroeide. ,,Maar NOC*NSF bekostigt de deelname aan de ES. En wat financiering en facilitatie betreft, hebben we als Brabantse sporters heel veel aan de organisatie BrabantSport.”

We bouwden een grote schans. En we gebruikten een lier voor de startsnel­heid Tom van den Bogaard (26), freestyle BMX’er

Van den Bogaard is de eerste mens ter wereld, die een ‘360 Quadrupple Downside Tailwhip’ lukte. ,,In de achtertuin van mijn ouders in Aarle-Rixtel”, zegt hij. ,,Ik woonde daar nog in de coronatijd. We bouwden een grote schans. En we gebruikten een lier voor de startsnelheid. Dat ging te hard. Gevolg: een hersenschudding en een gebroken sleutelbeen. Daarna hebben we een startsteiger van acht meter hoog gebouwd. De ‘360’ is: je draait je lichaam naar links, terwijl je je stuur vasthoudt. Je gaat vier keer met fiets en al 90 graden om. Tegelijkertijd trap je de achterkant van de fiets de andere kant op. Dat is de essentie van het freestylen. Dingen bedenken en uitvoeren.”