Van Bakel is nu verwikkeld in vastgoed én voetbal in Vietnam: ‘Krijg nog koppijn van Vietnamese coaches’

Ook nu hij voetbalvedette af is in Vietnam blijft Danny van Bakel nog altijd druk met de sport bezig. Hij is nauw betrokken bij de expansiedrift van een Engelse profclub én heeft weleens contact met de eerste Vietnamees in de eredivisie. Maar, zegt hij: ,,De vastgoedwereld is veel interessanter. Bij voetbal denk ik weleens: krijg de tering.”

Hoe een 36-jarige ex-voetbalvedette uit Geldrop betrokken raakt bij de plannen van een ambitieuze profclub uit Oxford? Danny van Bakel waarschuwt dat het even duurt om dat uit te leggen. In vogelvlucht legt hij nog eens uit dat hij in 2011 in Vietnam ging voetballen, als oud-speler van Helmond Sport en Dijkse Boys, en daar met een bekende DJ (Myno) trouwde en twee kinderen kreeg. De 1.92 ‘langen draak’ groeide er uit tot een vedette, werd genaturaliseerd en haalde als Nguyen van Bakel bijna het nationale elftal. In 2018 stopte hij door een blessure.

Van Bakel investeert vooral in vastgoed, maar vanwege zijn status weten ze hem in Vietnam nog altijd te vinden als er voetbalplannen zijn. En dus zat hij pas aan tafel voor een board meeting met een aantal kapitaalkrachtige Zuidoost-Aziaten, die flink investeren in Oxford United, dat op het derde niveau in Engeland speelt. Ook de oud-eigenaar van Inter Milan, Erick Thohir zat erbij. ,,Die mannen zijn zo rijk dat ze Manchester United kunnen kopen”, zegt Van Bakel. Dat doen ze niet; ze willen met Oxford geleidelijk de hemel bestormen. Op korte termijn komt er een nieuw stadion en zijn er promotieplannen, maar het is ook de ambitie om een brug te slaan tussen Zuidoost-Azië en Europa. Zo komt er op termijn een voetbalacademie in Vietnam, in de snelgroeiende kuststad Cam Ranh.

Volledig scherm Danny van Bakel in het shirt van Than Hoa FC, een topclub in Vietnam. © Danny van Bakel

En juist voor dat laatste werd Van Bakel erbij betrokken. In Indonesië hadden ze al eens een talentenjacht, the Next Indonesian Wonderkid. Zoiets wil de Geldroppenaar ook, maar dan beter. En zónder Vietnamese coaches. ,,Daar krijg ik koppijn van, die zijn vaak nog beïnvloed door het communisme. Hun wil is wet, dat werkt nu niet meer. Via Oxford gaan we op zoek naar buitenlandse trainers, met de Europese stijl. Ook qua voeding. Dus niet alleen rijst, maar ook aardappelen. Daar word je groot en sterk van, kijk maar naar mij”, zegt Van Bakel lachend.

‘Vastgoedwereld is veel interessanter’ Naast voetbal is Danny van Bakel vooral druk in de vastgoedwereld. Hij bezit zelf het nodige vastgoed in Ho Chi Minhstad en heeft plannen om ook in Cam Ranh, een snelgroeiende kuststad, te investeren. Onlangs bezocht hij in Nederland potentiële investeerders. ,,De vastgoedwereld is wat dat betreft veel interessanter dan het voetbal. Die wereld is van makelaars. Ik heb het wel effe geprobeerd, maar daar werd ik gek van. Het leek wel een jungle.” Hij vertelt een anekdote over Balint Bajner, een Hongaar die bij West Ham en Borussia Dortmund heeft gespeeld, die graag in Vietnam een avontuur aan wilde gaan. Het papierwerk was zo goed als rond, maar de coach van SHB Da Nang wilde hem toch nog een keer zien voetballen. Dat zag Van Bakel niet zitten, en dus vlogen ze terug naar Ho Chi Minh. Eenmaal geland, zag hij tal van gemiste oproepen en berichten. Da Nang wilde de deal alsnog rond maken. Van Bakel en Bajner vlogen terug. ,,Kwam ik daar aan en zeiden ze dat ze hem toch nog een keer wilden laten trainen. Toen dacht ik: krijg maar de tering. Sindsdien ben ik er wel een beetje klaar mee”, zegt Van Bakel.

Vietnamees bij sc Heerenveen

Hij moet straks een soort hoofd opleiding van de academie worden. En in de toekomst komt er ook een club in de Vietnamese eredivisie, de V-League, waar de talenten een podium krijgen. En dan het liefst ook de oversteek maken naar Europa. Dat laatste is nu vaak nog het probleem. Sc Heerenveen haalde dit seizoen de Vietnamees Doan van Hau op huurbasis binnen, Van Bakel was daarbij betrokken. De manager van Van Hau vroeg of hij hem wilde helpen. ,,Het kost Heerenveen vrijwel niks en commercieel is het heel interessant, die jongen is de vaste linksback van het nationale elftal en heeft hier de Europa League gewonnen. Helaas speelt hij nu alleen weinig.”

Van Hau heeft het ook niet makkelijk merkte Van Bakel, die recent bij hem op bezoek was. De taalbarrière is lastig en het éten. ,,Hij zei: ik krijg die aardappelen niet meer weg. Ik ben laatst naar Groningen gereden om met hem in een Vietnamees restaurant te eten. Ben ik eindelijk in Nederland, zat ik nog Vietnamees te eten”, zegt Van Bakel.

Volledig scherm Danny van Bakel met zijn zoontje op zijn schouders na een wedstrijd. © Danny van Bakel

Dommel

In de toekomst moeten Vietnamese talenten dus wél voet aan de bodem krijgen in Europa. De plannen liggen nu tijdelijk stil door de coronacrisis, Van Bakel zit nu ook ‘vast’ in Nederland. Er geldt een inreisverbod voor Vietnam en dus woont hij nu tijdelijk bij zijn oma in Geldrop, vér van zijn gezin, recht tegenover de Dommel. ,,27 jaar heb ik niks om de Dommel gegeven, maar als ik hier nu ben, geeft me dat een fijn gevoel. Ik moet af en toe terug naar Nederland.” Zoals nu als oud-voetballer. Een volgende keer hoopt hij als hoofd van een academie terug te keren.