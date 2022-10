Van De Mortel naar North Carolina: volleybalster Liselotte Spoormakers ondergaat een cultuurshock

,,Historisch gezien is dit een universiteit voor zwarte mensen. De grootste van het land. Als ik over de campus loop dan word ik aangesproken. Dan vragen ze of ik een atleet ben of een uitwisselingsstudent.” Na enkele maanden op de North Carolina A&T State University is ze eraan gewend. Liselotte Spoormakers is op haar 21ste in een andere wereld terechtgekomen.

Ze groeide dan ook op in De Mortel, een dorp van nog geen tweeduizend inwoners. In Eindhoven studeerde ze fysiotherapie, in Gennep volleybalde ze in de eredivisie bij FAST. ,,Ik wilde altijd al heel graag in het buitenland wonen. Voor de ervaring. Toen ik 12 was hoorde ik er voor het eerst over op een beachvolleybaltoernooi. Dat heb ik nooit meer losgelaten.” Via KingsTalent, het bedrijf dat sporttalenten rekruteert voor Amerikaanse universiteiten, heeft ze in de zomer de stap gezet.

Quote Er werd alleen maar rapmuziek gedraaid. Ik kende geen een nummer. En op ieder liedje hebben ze een dansje hè. Liselotte Spoormakers (21), volleybalster uit De Mortel

Spoormakers rept over een lang traject. Over insturen van een hoogtepuntenfilmpje tot invullen van heel veel papierwerk. Van het aanvragen van een beurs voor het collegegeld van 10.000 euro (‘mijn huisvesting en eten in de kantine zit er al in, de zorgverzekering niet’) en het aanvragen van een visa. ,,Vorig jaar oktober had ik de eerste gesprekken met coaches. Ik had ook andere opties, zoals in Alabama en Texas. Bij North Carolina had ik het beste gevoel.”

Zodoende speelt ze nu collegevolleybal bij De Aggies en volgt ze de master Adult Education. ,,Iets heel anders dan fysiotherapie”, lacht Spoormakers. ,,Mijn lessen zijn in de avond, al mijn klasgenoten hebben een vaste baan en komen uit alle delen van de VS. Zo leer ik geschiedenis van het land. Mijn wekker hoef ik niet vaak te zetten. We trainen in de middag. Vier, vijf keer in de week. En iedere zaterdag én zondag een wedstrijd hè. Bij uitduels vertrekken we vrijdag en komen we zondagavond laat pas terug.”

Spoormakers haalt de ‘bizar grote stadions’ aan. ,,Duizenden kunnen er in. Voor iedere wedstrijd wordt ook het Amerikaanse volkslied gedraaid. Al is het grootste verschil op volleybalgebied het tactische. In Nederland ligt de focus op aanvallen, in Amerika op verdedigen. Dat is nog wennen. Net als de regel dat hier wordt doorgespeeld als de bal het plafond raakt.”

De oud-jeugdspeelster van Were Di uit Gemert vertelt over een andere teamdynamiek dan bij FAST. ,,Daar speelde ik met vrouwen van 27 jaar. Hier is iedereen tussen de 18 en 22. Mijn teamgenootjes zijn superaardig. Ze noemen me Lotti, omdat ze Liselotte niet kunnen zeggen. Ze proberen me zelfs de dansjes te leren. De muziek is echt een ding. Daar kwam ik op mijn eerste feestje op de campus wel achter. Er werd alleen maar rapmuziek gedraaid. Ik kende geen een nummer. En op ieder liedje hebben ze een dansje hè. Dan staat iedereen in een rij. Daar is de Macarena niets bij.”

Spoormakers stelt dat ze aan het oefenen is. Daar heeft ze nog dik anderhalf jaar voor, tot de zomer van 2024 wil ze in North Carolina blijven. ,,Ik mis soms wel de worstenbroodjes van thuis, of de wortelstamp. Ik eet hier altijd in kantine. En ik kan je vertellen dat Amerikaans eten niet echt gezond is. Iedere dag hebben ze friet, hamburgers en pizza. En een saladebar. Allemaal grotere porties. Het is maar goed dat ik haast elke dag train.”

Tot de kerstvakantie traint ze door. Daarna is het seizoen afgelopen. ,,Dan heb ik tijd om iets van het land te zien. Ik wil naar Boston, Chicago en Las Vegas, naar San Francisco en terug naar New York. Ik ben al op de Times Square, 9/11 Memorial en Empire State Building geweest in drie uurtjes vrije tijd die we bij de uitwedstrijd daar hadden.” In North Carolina heeft ze al een museum bezocht over de geschiedenis van de stad. ,,Ik ben nog steeds aan het uitvinden wat ik wel en niet kan zeggen tegen donkere mensen. Sommige woorden zijn echt no-go.”

Volledig scherm Liselotte Spoormakers als volleybalsters van De Aggies, het collegeteam van North Carolina A&T State University. © Kevin L. Dorsey

