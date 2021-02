Van de Ven geniet bij haar nieuwe club, maar: ‘Volleyballen geeft een dubbel gevoel in deze tijd’

Hoe is het met je?

,,Het gaat over het algemeen goed. Ik ben heel erg blij dat ik, ondanks deze coronasituatie, gewoon mag volleyballen. Anders was het wel een stuk lastiger geweest. Het is goed voor mij om na een lange dag school gewoon even mijn hoofd leeg te maken tijdens de training. Daarnaast spreek ik regelmatig af met mijn beste vriendinnen en ben ik veel te vinden in Gemert, waar ik nog steeds woon. Het zijn de kleine dingen die me nu bezig moeten houden in deze coronatijd. Het is even niet anders.”