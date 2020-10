Van de Waalrese Molen naar de Spelen, dat is de droom van kanoslalomster Lena Teunissen uit Eindhoven

Ze komt misschien niet zo vaak meer bij de Volmolen in Waalre, maar het is wel de plek waar Lena Teunissen (23) zich ontwikkelde als kanovaarster. Inmiddels is ze uitgegroeid tot een van Nederlands beste slalomsters, dat was ook precies het doel toen ze samen met broer Marnix van Leerdam naar Eindhoven trok. ,,In Nederland heb je niet zo veel wild water, dan moet je iets”, zegt Teunissen met een lach. De ingeburgerde Eindhovense vertelt haar verhaal vanuit Krakau, waar ze meedoet aan de EK-23. Ze overleefde de voorrondes, dit weekend zijn de finales.