Van den Hurk officieel gestopt als honkballer

Veldhovenaar Rick van den Hurk (36) is officieel gestopt als profhonkballer. Dat maakte hij deze morgen bekend op Facebook. Het hing al even in de lucht, maar de ex-majorleaguer wilde zelf de regie omtrent zijn afscheid hebben.

“Het is mooi geweest”, aldus Van den Hurk in een telefoongesprek met het ED. “Tijd om andere dingen te gaan doen.” De ex-pitcher vertrok op jonge leeftijd naar Amerika. En daar haalde hij de Major League, het hoogste honkbalniveau ter wereld. Van den Hurk maakte daarna furore in achtereenvolgens Zuid-Korea en Japan. Het succesvolst was-ie als speler van het Japanse Fukuoka SoftBank Hawks. Vijf landstitels in zes jaar. De man, die als joch balde voor PSV en Twins, werd in Japan een grootheid. En een multimiljonair.

Quote Ik ben trots op mijn carrière Van den Hurk

“Ik ben trots op mijn carrière”, zegt Van den Hurk. “Maar ik kijk er tegelijkertijd kritisch naar.” Van den Hurk speelde 50 wedstrijden in de Major League. Dat hadden er misschien veel meer kunnen zijn. “Wat als ik op bepaalde momenten dit had gedaan? Of dat? Hoe zou het dan allemaal verlopen zijn? Maar het is achteraf praten.”

Zijn talent was onmiskenbaar. En zijn arbeidsethos werd van Veldhoven tot Tokio geroemd. “Het heeft me ver gebracht”, zegt Van den Hurk. “Er is nog iets dat me heeft geholpen in mijn carrière: de Brabantse nuchterheid. Niet dat ik alleen maar nuchter reageer. Vorige week, PSV dat Ajax verslaat in de bekerfinale. Ge-wel-dig.”

Hij is in gesprek met de Nederlandse honkbalbond KNBSB. Het zou hierbij gaan over de functie van technisch directeur. Van den Hurk kent het Nederlandse honkbal als zijn broekzak, en hij heeft in Amerika en Azië een schat aan ervaring opgedaan. “Nou”, zegt hij, “we praten over een ról binnen de bond. En het gaat nog wel een paar weken duren voor het een en het ander duidelijk wordt.”

“