Van den Wildenberg geniet als talentcoach BMX’ers: ‘Het is ook wat ik het liefst doe’

Herlings, Coldenhoff en Van de Moosdijk al aangewezen voor WK landen­teams

16 juli Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Roan van de Moosdijk zijn door de KNMV geselecteerd voor de Motocross of Nations, het wereldkampioenschap voor landenteams. De motorsportbond maakte de selectie bekend aan de vooravond van de Nederlandse grand prix, dit weekeinde in Oss. Het WK is pas op 26 september in het Italiaanse Mantua.