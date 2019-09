Van der Pas wil in Tokio zijn eigen Rocky-film beleven

Laatst heeft Max van der Pas de bekende films van Rocky nog eens bekeken. Hij weet nog goed hoe hij als kind geïnspireerd werd door het verhaal van The Italian Stallion Rocky Balboa, gespeeld door Sylvester Stallone. ,,Toen ik er laatst naar keek, dacht ik: pff, vond ik dit nou zo mooi? Maar door die films ben ik ooit gaan boksen. Ik herken me nu nog in het verhaal van de underdog, ik ben zelf ook niet de meest getalenteerde bokser en moet het van hard werken hebben”, zegt Van der Pas aan de tafel van zijn ouderlijk huis in Elsendorp. Zijn honden - jawel, Rocky en Tyson - komen even snuffelen.