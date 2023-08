Van een bekende skileraar tot een medaille op WK BMX: het bijzondere verhaal van deze Veldhovenaar

Het is een dag na zijn wedstrijd. Van den Akker belt vanuit Manchester. ,,We plakken er nog een weekje vakantie aan vast”, zegt hij. ,,Waarom in Manchester? Dat weet ik eigenlijk niet. Het ligt op de weg terug naar Veldhoven.”

Hij was in Glasgow met zijn vrouw, hun kind Frenkie (3) en met zijn schoonouders. Niemand verwachtte een podiumplek. Maar Van den Akker wist drie manches te winnen, waarna hij ook in zijn halve finale als eerste over de meet reed. ,,De finale ging wat minder”, zegt hij. ,,Ik tikte het starthek aan. Voor je het weet, lig je vijfde. Mijn tweede gedeelte is bijna altijd sterk. Een Fransman liet tegen het einde een gaatje vallen. Daar kon ik mooi van profiteren. Derde van de wereld, in mijn klasse. Het mooiste eraan? Ik wilde de finale halen. Daarin heb ik geïnvesteerd. Een half jaar elke dag keihard trainen, geen druppel alcohol en geen enkele keer ongezond voedsel. Wanneer je dan het podium op mag, ja, dan ben je hartstikke voldaan.”

Wintersport

Van den Akker deed al van zijn 10de tot zijn 16de aan BMX. Hij stopte vanwege zijn studie sport en bewegen in Tilburg. ,,We gingen vroeger met het gezin op wintersport”, aldus Van den Akker. ,,Ik wilde skileraar worden.” Hij leerde op school zijn klasgenote Laura kennen. Ze gingen samen op stage naar Oostenrijk. ,,We hadden er elke dag knallende ruzie”, zegt Van den Akker. ,,Dat was in 2011, we waren nog geen stel. Vlak voor een nieuwjaarsfeestje in de bergen, kregen we weer ruzie. Op een gegeven moment wilde ze me straal voorbijlopen. Ik hield haar tegen, zei dat dit de laatste ruzie tussen ons geweest was. En we kusten. We verwachten in december ons tweede kindje.”

Na het afstuderen, gingen ze in Oostenrijk wonen. Van den Akker behaalde er het hoogste diploma voor skileraren. Hij mag zelfs Oostenrijkers opleiden tot skileraar. ,,Maar na twee jaar zijn we teruggegaan. Laura wilde verder studeren. Dat was een beetje lastig in Oostenrijk.” Hij werkt tegenwoordig als verhuurmakelaar. In de coronatijd pakte Van den Akker zijn oude liefde BMX op. Hij werd na verloop van tijd gevraagd om lid te worden van Be-tactic Racing Team. ,,Het werd snel serieuzer”, zegt-ie. ,,Ik ben nogal competitief, ik doe niks voor de fun. Dat kan heel vervelend zijn, vooral voor mijn omgeving. Ik word getraind door mijn zwager en een vriend van me. We maakten een plan, dat helemaal gericht was op het WK. Ik plaatste me ervoor door in de competitie 25+, en op het NK, te presteren.”

En passant zag hij in Glasgow hoe Mathieu van der Poel alle Belgen en Pogacar naar de vaantjes reed. ,,Ja”, zegt Van den Akker, ,,ik heb iets met wielrennen. Wielermakelaar John van den Akker is familie van me. Op een gegeven moment hoorde je een langgerekt ‘oh’ door het publiek gaan. En ik zag op mijn telefoon dat Mathieu onderuitging. Maar wát een geweldenaar. Toch mooi, Van der Poel en Van den Akker op het podium van het Super WK.”