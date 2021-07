Van een kabbelende Dommel naar een kolkende Alpenrivier

Een kolkende rivier met stroomversnellingen in Frankrijk is niet te vergelijken met de Dommel in Nederland. Het verschil tussen het trainingswater van het Waalrese raftteam Volmolen Energie Team en de plek waar het WK raften plaatsvindt is groot.

Raftteam Volmolen Energie Team (VET), dat onderdeel is van de Volmolense Kano Club, deed deze week met een mannenteam mee aan het WK raften in L’Argentière-la-Bessée. Daarin kwamen ze op de rivier Durance in het zuiden van Frankrijk onder meer in actie tegen teams uit onder andere Brazilië, Rusland, Kroatië, Montenegro en Frankrijk.

,,Op de Dommel waar wij trainen is alleen stroming bij de Volmolen onder het rad door. Hier heb je een Alpenrivier met steenpartijen erin. We hebben al anderhalf jaar geen wedstrijd gevaren en moesten even in ons ritme komen. Al zijn we een ervaren team en komt het gevoel redelijk snel terug. We hebben ervaring op andere boten”, zegt Frans Lakerveld (30), lid van VET, die zelf uit het kanoslalom komt. ,,Al sinds mijn twaalfde vaar ik op wildwater.”

Niet te vergelijken

Je kunt het raften als toerist niet vergelijken met de sport. ,,Als toerist kun je je mee laten voeren, bij ons komt er meer bij kijken. De helft van het werk gebeurt al op de kant. Vooraf lopen we het parkoers een aantal keer af. Dan letten we op hoe de golven rollen, gaan ze linksom of rechtsom. Waar liggen stenen onder water. Dan ga je lijnen zien, maar pas op de boot voel je of het klopt zoals je het hebt bedacht”, legt Frans Lakerveld (30), lid van VET, uit.

Raften kan met twee, vier of zes personen. Het WK in Frankrijk is voor vier personen. Lakerveld vormt samen met Tom Vrancken, Martijn van Tuijl, Marnix Teunissen, Berwout Leyds een team, van wie één reserve is.

Ze varen niet in hun eigen boot op het WK. De organisatie levert een opblaasboot aan de teams, zodat ze allemaal hetzelfde materiaal hebben. Het eindklassement wordt opgesteld aan de hand van de uitslagen van de verschillende onderdelen.

Op het onderdeel downriver waarbij vier teams tegelijkertijd starten moet een traject tussen de drie en zeven kilometer worden afgelegd. VET eindigde op dit onderdeel als dertiende van de 28 ploegen.

Bij het onderdeel slalom is het de bedoeling om om poortjes te varen, de groene met de stroom mee en de rode tegen de stroom in. Mocht er een poortje worden geraakt of gemist dan komen er strafseconden bij de eindtijd. Op de slalom finishte het team uit Waalre op de zestiende plaats.

Met de RX, waarin twee boten tegen elkaar racen in een knock-out systeem, sloten de mannen vandaag het WK af.