Van Genugten zonder raam, De Rooy neemt tweede plaats over

,,Nadat ik de eerste scheur had, kwam de motorkap nog een keer tegen de ruit aan. Met een keer hard remmen hebben we het raam eruit getikt”, vertelde Van Genugten. ,,Het was eigenlijk best lekker rijden zonder raam. Lekker koel. Gelukkig zaten we tussen de motorrijders en een paar ssv’s, dus was er niet veel stof.”